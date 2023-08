Los vertidos de gasoil a un garaje llegan al juzgado: Denuncian al Concello y al supuesto filtrador

La comunidad de vecinos afectada por el vertido de gasoil a su garaje ha recurrido a los juzgados. Presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía contra el supuesto edificio del que proceden las filtraciones, situado en Doutor Tourón, y contra el Concello de Vilagarcía.



Precisamente a la institución municipal se dirige el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 2 de Vilagarcía para reclamar la remisión, “na maio brevidade”, del expediente administrativo que se sigue por la aparición del gasóil en la planta -2 de uno de los garajes soterrados.



La Xunta de Goberno Local acordó, a finales de julio, acordó remitir dicho documento. Eso sí, desde el Concello señalan que esta es la única notificación que tienen sobre el asunto y que desconocen la denuncia.



Desde Ravella señalan que “los vecinos están en su derecho a recurrir a la justicia en defensa de sus derechos” . Fuentes municipales apuntan que “es un procedimiento común en Derecho denunciar a la administración, tenga o no responsabilidad, para que, en caso de que se condene a un particular que no puede asumir el coste de las indemnizaciones se trate de hacerla responsable subsidiaria”.



En todo caso, desde el gobierno local inciden en que “el Concello ni es el causante del problema ni tiene responsabilidad alguna en el caso. Y aún así, a sabiendas de su complejidad, se ha colaborado desde el principio con los afectados para tratar de buscar soluciones a un conflicto de naturaleza privada con actuaciones que han generado un gasto público superior a los 52.000 euros.

Meses de complicaciones

Los vecinos del edificio Mar de Arousa llevan más de un año sufriendo este problema. Con las precipitaciones, los garajes se inundan de gasoil y, al no poder bombear para no verter al río, tienen que realizar limpiezas con camiones.



Mientras tanto, las bombas deben estar paradas y eso supone que los ascensores tampoco funcionen, siendo una situación especialmente grave para las personas con problemas de movilidad o para aquellas familias con niños pequeños. Fue en la primavera de 2022 cuando dieron la voz de alarma, por primera vez pero la situación se agravó con la llegada del otoño, cuando el gasoil volvió a aflorar por la superficie del garaje. Ya entonces, los vecinos anunciaron que estaban iniciando los trámites para poner una denuncia y apuntaban la posibilidad de que se dirigiese también al Concello, entre otras cosas porque es a través de la red pública desde donde les llega al garaje el gasoil. Por ello, los afectados desde el primer momento rechazaron que se tratase de un asunto de “índole privado”. En octubre del año pasado, los técnicos municipales se desplazaron a la zona y la apertura de una arqueta destapó que el subsuelo de Doutor Tourón también contenía gasoil. Fue entonces cuando se encargó una investigación para averiguar el origen de las filtraciones. Ravella, asimismo, asumió las limpiezas con camión y, este verano, licitó el proyecto para descontaminar el tramo afectado, entre Doutor Tourón y Rodrigo de Mendoza.