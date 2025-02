La vida en la tercera edad: “Os modelos familiares mudaron. Hai moita soidade indesexada”

La psicóloga Paula Costa será una de las encargadas de impartir los talleres de estimulación cognitiva y psicomotriz que el Concello de Vilagarcía pondrá en marcha este mismo mes. Ella conoce no solo las herramientas necesarias para que estas actividades sean todo un éxito, sino también el contexto en el que estas se desarrollan. Lo que se busca, explica, es un envejecimiento activo, una palabra que se usa desde hace años y que ella define como “a adopción dunha serie de hábitos que o que nos van a crear son unha sensación de benestar, autonomía, calidade de vida...”. Costa señala que “os modelos familiares están mudando. Antes sempre había unha figura do coidador na casa e actualmente as persoas pasan moito tempo solas e aínda que sexa xente que a nivel funcional é autónoma, o certo é que se perciben moitas situacións de soidade indesexada”.



Es precisamente esa soledad indeseada y las consecuencias de la misma contra lo que luchan desde Afaga Alzhéimer. “O que imos facer en Vilagarcía é un taller de prevención a nivel cognitivo e tamén físico”, manifiesta Paula. Aclara la psicóloga que son “sesións de dúas horas cunha metodoloxía variada. A última media hora dedicámonos a estimular a nivel funcional. O que buscamos é manter un pouco a independencia e a autonomía das persoas maiores”. Al tratarse de grupos heterogéneos se buscan herramientas que puedan llegar a todos. “As dinámicas grupais consisten en xogos para estimular e involucrar a todos.

Ademais de traballar a linguaxe, a lectoescritora ou técnicas psicoeducativas tamén falamos de saúde mental, da importancia da xestión emocional, do soño, da alimentación...”. Dice la psicóloga que “a determinadas idades falamos moito do colesterol, pero de nada ou pouco serve iso se non falamos tamén de saúde mental”. Y es que los talleres son una oportunidad para que los participantes también se relacionen. “Somos animais sociais. O feedback máis positivo é o que recibimos da xente e, ao mesmo tempo, que sintan que tiveron un espazo para eles no que poderse expresar, olvidarse por un momento dos problemas familiares... pasar un bo momento”, indica la profesional.



Apunta que las técnicas utilizadas se basan en evidencias científicas “que defenden que a estimulación física e cognitiva axuda a combater o envellecemento patolóxico. Moitas veces a xente ten falsos mitos sobre a vellez, como que xustifica que os maiores teñan olvidos, despisdes... Hai que pensar: outro coa mesma idade ten eses mismos problemas?”.



Vilagarcía oferta así 60 plazas para unos talleres que se desarrollarán desde el próximo día 27 hasta el mes de junio. Los horarios disponibles son de 10:00 a 12:00 horas, de 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00.