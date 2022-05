Los vigilantes de seguridad instan a la directora del ISM a licitar ya el contrato

Trabajadores del centro del ISM en Bamio estuvieron esta mañana en la Casa del Mar para hablar de su situación con la directora del organismo, Elena Martínez. Fue a través del alcalde, Alberto Varela, cómo se produjo el encuentro.





El contrato de seguridad de las instalaciones acabó el 31 de marzo y, desde entonces, los trabajadores se encuentran "en la calle". La directora del ISM se comprometió a licitar el servicio, pero los afectados la instan a hacerlo cuanto antes, ya que la subrogación solo se puede hacer en el plazo de un año natural.





"Sabemos que es una situación dolorosa para los trabajadores que, durante meses, no han podido cobrar, pero lo que les he explicado es que hemos tenido que cumplir la ley y hacer lo que nos correspondía. Ahora queda esperar que, con las cantidades que tenemos retenidos y que no hemos pagado de los últimos recibos a esta empresa, igual que el aval, queden a disposición de los trbajadores para poder cobrar los sueldos", explicó Martínez.





Los problemas con la antigua concesionaria del servicio comenzaron hace meses, con impagos de salarios. A día de hoy, a los trabajadores todavía se les adeuda la nómina de enero, febrero, marzo y la extra de diciembre. Se da la circunstancia de que varios de ellos, que se encontraban de baja, tampoco pudieron cobrar el paro, ya que la empresa había dejado de pagar a la mutua.





Todas las denuncias presentadas ante Inspección se unificaron y el juicio será el 2 de junio. Muchos de los afectados llevan décadas prestando servicio en Bamio y ahora temen dificultades a la hora de encontrar trabajo. Sin embargo, Martínez ya confirmó que el servicio se recortaría y que no todos serán subrogados.