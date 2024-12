Vilagarcía adelanta al 23 el pleno de diciembre para facilitar la aprobación de las ordenanzas

El pleno de Vilagarcía correspondiente al mes de diciembre se celebrará el lunes 23 y no el jueves 26, tal y como es habitual en la capital arousana. El motivo no es otro que el de facilitar –en tiempo y forma– la aprobación de las ordenanzas fiscales que entrarán en vigor el 1 de enero. La sesión plenaria también cambia de horario y se celebrará por la mañana.



Desde la administración local exponen que la decisión del alcalde, Alberto Varela, de adelantar el pleno está avalada por el artículo 4 del Regulamento Orgánico do Pleno que dice que “a Alcaldía, por propia iniciativa ou a petición da xunta de voceiro, poderá variar por circunstancias excepcionais e xustificadas o día de celebración dalgunha sesión ordinaria, apartándose o menos posible do acordado polo pleno, comunicándoo aos interesados e publicándoo no taboleiro de anuncias coa maior antelación posible”.



Ravella expone que este año fue necesario revisar algunas tasas e impuestos que –en la mayoría de los casos– no afectarán a los vecinos. Son, por ejemplo, los BICEs (bienes e inmuebles de características especiales como los que existen en el Puerto), el ICIO y el IAE (impuesto sobre actividades económicas). Este último solo se aplicará a empresas que facturan máis dun millón de euros ao ano.



La subida que sí afectará a los vecinos es la de la tasa de limpieza y recogida de basura. El recibo medio de una vivienda pasará de 53,3 euros por semestre a 64,78. Desde el Concello recuerdan que esa factura puede verse reducida si el usuario demuestra su participación en los programas de reciclado.



La administración local expone que, pese a las subidas programadas, la presión fiscal en Vilagarcía está sensiblemente por debajo de la media estatal en el mismo rango de municipios de 20.000 a 50.000 habitantes, según los datos del Ministerio.