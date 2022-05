Vilagarcía aspira a captar un turismo familiar de escapadas durante todo el año

Posicionarse como un destino de fin de semana durante todo el año –conocido en el sector como “citybreaks”– es uno de los objetivos en materia de turismo que se marca Vilagarcía en un plazo aproximado de tres años. No es el único, dado que la capital arousana se ha puesto como reto el de convertirse en un destino turístico sostenible, desestacionalizado y que aproveche diferentes sinergias para ser un referente a nivel gallego y también estatal. Estas son algunas de las claves extraídas del Plan Estratéxico de Turismo que el gobierno local de Vilagarcía presentó ayer. El edil encargado del área, Álvaro Carou, lo definió como “moi ambicioso e que marca a nosa folla de ruta para os próximos anos”. Tres, según lo estimado tanto por el concejal como por la consultora Avivac encargada de su redacción.



En el Plan se hace un análisis de las fortalezas y debilidades que tiene Vilagarcía en materia de turismo. Entre las primeras la gerente de Avivac, Fátima Cachaceiro, destacó su situación privilegiada y la proximidad del tren con conexiones a Madrid. “Vilagarcía é unha cidade viva os 365 días do ano, no que todo está próximo e que pode ser un destino ideal para unha fin de semana ou unha ponte. É un excelente destino para o turismo urbano”, matizó Cachaceiro. También puso en valor su posición de cabecera de comarca y riqueza en cuanto a patrimonio, cultura, medio ambiente y dinamización o el hecho de ser “unha cidade viva todo o ano, con moita presenza do sector servizos”.



Frente a las fortalezas, las debilidades. En este capítulo el Plan señala la ineficaz señalización de los puntos turísticos de interés y también el déficit de alojamientos. De hecho el estudio expone que Vilagarcía cuenta con 2.073 plazas de alojamiento. De ellas 1.235 son viviendas de uso turístico; 8 viviendas turísticas; 18 en casas rurales; 133 en pensiones; 349 en hoteles; 287 en campings y 44 en apartamentos turísticos. Aún así el Plan establece que es una de sus patas débiles, aunque el propio concejal de Turismo indica que “sabemos que hai que traballar nela, pero tamén é importante pensar nunha dinamización conxunta a nivel comarcal”. Es decir, establecer sinergias y relaciones en este punto con los ayuntamientos próximos que sí cuentan con plazas. Y es que el Plan de Turismo de Vilagarcía es compatible con otros planes supramunicipales y destaca la importancia de aprovechar el destino O Salnés y Arousa. “Hai moitos puntos nos que se pode traballar, como pode ser o Camiño de Santiago, hai a potencialidade do turismo de cruceiros, o turismo de natureza con rutas de sendeirismo ou traballar na declaración de festas de interese turístico entre outras cuestións”.





Los retos





El Plan Estratéxico de Turismo expone retos a tener en cuenta como la profesionalización del sector, aumentar el posicionamiento global de Vilagarcía con el uso de nuevas tecnologías y hacer de los propios vecinos altavoces de las potencialidades de la ciudad. “É importante manter comunicación e colaboración entre o sector público e privado”, apuntó Cachaceiro y “manter tamén unha vixiancia do que imos facendo para ver se se están cumprindo os obxectivos”.



Por el momento Álvaro Carou ya anunció que en los próximos días se presentará un proyecto específico vinculado con el Camiño de Santiago y que se seguirán las líneas fijadas en un Plan de Turismo que definió como “moi importante” y que “non todas as cidades o teñen”.



Presencia en las agencias y publicaciones especializadas son otros de los aspectos que se resaltan en el documento.