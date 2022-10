Vilagarcía congela las tasas, pero los vecinos pagarán más en el IBI y el agua

La mayoría absoluta del PSOE en Vilagarcía sirvió ayer para aprobar la congelación de las tasas e impuestos municipales. Una medida que, sin embargo, no evitará que los vilagarcianos paguen más en su recibo del IBI y del agua en el próximo año 2023. Las razones las explicó la propia portavoz del gobierno, Tania García, nada más arrancar una sesión extraordinaria que fue más corta de lo habitual, pero intensa. En el recibo del agua el Concello está sometido a un contrato con la concesionaria –Espina y Delfín– que entre sus cláusulas obliga a actualizar la factura de acuerdo al IPC (este año de un 10,8 %). Así pues cada titular pagará sobre unos 4 euros más en su factura. En el caso del IBI es la revisión catastral la que sigue pesando sobre este impuesto. Pese a la bajada del tipo impositivo hasta el 0,51 (promovido en su día por el gobierno de Varela) este no logra frenar todavía la subida en el recibo final a cada propietario. El resto de las tasas se congelan introduciendo algunas bonificaciones en el Impuesto de Tracción Mecánica o en el propio IBI. Medidas encaminadas, según García, “a paliar unha situación difícil que se nos vai vir encima”.La propuesta del gobierno local no convenció a ninguno de los partidos de la oposición. La portavoz del PP, Ana Granja, insistió en el hecho de que “vamos a pagar más aún con las tasas congeladas” e instó al gobierno a “buscar la manera de bonificar el agua. Todos entendemos que hay un contrato, pero tiempo han tenido para moverse”. Desde el BNG el nacionalista Xosé Lois Leirós apuntó que “estando en principio dacordo co Concello cremos que son medidas que se quedan curtas”. Desde En Común su portavoz Juan Fajardo se mostró duro en su intervención. “Non se conxelan as tasas e impostos, senón o que se fai é aprobar un auténtico sablazo á cidadanía no peor momento. Se aínda eses impostos repercutisen en máis servizos sería entendible, pero non é así”, expuso.





Desde Podemos María de la O Fernández también fue crítica, especialmente en lo relativo al recibo del agua. De hecho en este sentido volvió a insistir en la municipalización del servicio. “Estanme dicindo que este Concello non ten recursos suficientes para sortear este aumento desmesurado?”. Añadió que “nestes momentos non serve con conxelar as tasas, porque non é suficiente” y censuró el “nefasto modelo de xestión” del equipo socialista.





Fue el alcalde, Alberto Varela, el último en tomar la palabra antes de la votación. Lo hizo con números en la mano y haciendo comparativa sobre el esfuerzo fiscal con otras localidades de tamaño similar a Vilagarcía. “Dio o Ministerio de Hacienda non nós”. Aprovechó su intervención para hacer crítica política alegando que “os concellos financiámonos con impostos ou con transferencias doutras administracións e a Xunta non aumentou eses fondos, cousa que o Estado si”. Varela defendió los esfuerzos de su equipo a la hora de “baixar o tipo impositivo do IBI” apuntando a que esa bajada es la que va servir para contener la subida del recibo. “O que fixeron outros foi deixarnos unha revisión catastral que nos condicionou” –en referencia al Partido Popular– e cando se dixo que baixar o tipo impositivo tería consecuencias penais e o fixemos demostrouse que non era así”, concluyó el regidor.