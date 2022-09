Vilagarcía y Matosinhos reactivan sus alianzas en el área turística y empresarial

Su hermanamiento nació en los años 50 a raíz de un partido de fútbol entre el Arosa y el Leixôes, pero estos vínculos históricos se reforzarán a partir de ahora – y más allá del ámbito deportivo– gracias a las relaciones tejidas estos días entre Vilagarcía y Matosinhos. Una delegación de asociaciones, empresarios y entidades deportivas vilagarcianas participaron ayer en la primera de las jornadas de convivencia con sus homólogos en la localidad portuguesa y de estos primeros contactos ya han surgido promesas de colaboración tanto en el ámbito social, empresarial, cultural y –como no– también deportivo. “Hai moitas cousas que nos diferencian, pero en esencia perseguimos o mesmo”, destacó el regidor vilagarciano Alberto Varela. Fue él –y su homóloga en la ciudad lusa la presidenta de la Cámara de Matosinhos, Luisa Salgueiro– el encargado de inaugurar varias mesas sectoriales en las que se constató el interés de las dos villas por trabajar en común y por objetivos muy similares.



Bajo la premisa de “O mar que nos une” se habló de la potencialidad del Camino de Santiago como producto y como principal enlace turístico entre Galicia y Portugal. De hecho en Matosinhos constataron que están trabajando en “mellorar as infraestruturas para os peregrinos”, un elemento que también destacó el concejal vilagarciano Álvaro Carou en una de las ponencias. Pese a su gran atractivo económico el turismo no fue el único aspecto que se trató en Matosinhos. Desde los festivales de música como Revenidas y el Atlantic Fest defendieron la importancia de reforzar relaciones con otros eventos que se realizan en Portugal de las mismas características como el Paredes de Coura, el Primavera Sound o el Beach Club que reúne cada año en Matosinhos a DJs internacionales y en los que los visitantes pueden ser compartidos.



Fue Jesús Rey, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, la voz de este colectivo en Matosinhos. Rey indicó que “tenemos varios socios que buscan colaboración en el norte de Portugal y estas alianzas entre ciudades de medio tamaño pueden ser muy positivas para crear relaciones entre asociaciones de empresarios de ambos lados de la frontera”. De hecho desde la Cámara de Matosinhos se incidió en el valor de las ferias como elemento de dinamización tanto empresarial como turístico.



Por su parte en el ámbito deportivo el presidente del Arosa, Manuel Abalo, manifestó su deseo de “volver a retomar a colaboración co Leixôes” (el equipo local) con la celebración de encuentros deportivos anuales. Un aspecto que también sugirió David Lema, del club de rugby Os Ingleses. Tanto la presidenta de la Cámara de Matosinhos como el responsable en el área de Cultura, Vereador Fernando Rocha, aplaudieron cualquier tipo de colaboración que vaya a surgir a partir de ahora.



Estas jornadas de convivencia realizadas bajo el amparo del hermanamiento están promovidas por la Agrupación Europea de Cooperación Territorial de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal y continuarán hoy con la firma de un nuevo acuerdo de hermanamiento (mucho más actualizado) entre las dos ciudades. Además la delegación vilagarciana visitará una fábrica conservera, otro de los elementos industriales que desde Matosinhos están utilizando como punto de atracción turística y de revitalización económica.