Vilagarcía opta a 6,4 millones de Europa para ampliar la piscina, mejorar Veiga do Mar y llevar el VaiBike al rural

El Concello de Vilagarcía ha decidido concurrir a fondos europeos para ejecutar obras importantes en la localidad y cuyo coste global asciende a 6.472.852,30 euros. La concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, y la portavoz del gobierno, Tania García, fueron las encargadas de desgranar el listado de actuaciones que se llevarán a cabo una vez que Europa dé el visto bueno a su propuesta. La mayor inversión dentro de los fondos EDIL (Estratexias de Desenvolvemento Integrado Local) se la lleva la ampliación de la piscina municipal con un presupuesto estimado de 3.184.114,33 euros. Paola María explicó que es una obra que está a punto de salir a contratación y que –de conseguirse los fondos europeos para la misma– permitirá aprovechar esa importante cantidad (que se solicitó mediante un crédito) para otras obras de importante calado.



“Un dos elementos que se teñen en conta á hora de conceder os fondos europeos é que o diñeiro sexa para proxectos que estean maduros ou xa avanzados e o caso da ampliación da piscina cúmpreo totalmente”, declaró María Mochales.



Esta nueva línea de fondos europeos es dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) e implica que Europa pone el 60% del presupuesto y las arcas municipales el 40% restante. Así pues en el caso de la piscina la cantidad que le correspondería a Ravella es de 1.273.645 euros. El plazo para la finalización de estos trabajos que se contempla desde el gobierno municipal es el próximo año 2026.



En el listado de obras a financiar dentro del PAI el Concello incluye la ansiada transformación integral de Veiga do Mar, en Vilaxoán. Para esta actuación – para la que ya hay un anteproyecto que fue presentado en su día a los vecinos de la zona– se estima que el presupuesto será de 900.000 euros. De ellos – y conforme a las bases de estos fondos– 540.000 los pone Europa y el resto corre a cargo de la administración local. Paola María indicó que en cuanto a los plazos se espera que la obra esté finalizada en 2029 aunque explicó que “estamos sendo conservadores coas datas, pero o que buscaremos é que se executen os proxectos o antes posible”.



Carril y Servizos Sociais

Carril es otro de los puntos de la localidad por el que el gobierno apuesta en estas partidas. De hecho la intención es destinar 800.000 euros a la rehabilitación y humanización de la Rúa Aduana. “Isto implicará, como en todas as nosas obras, o cambio de saneamento e redes”, declaró la concejala de Urbanismo. El plazo estimado de ejecución es en 2028. Señaló María Mochales que el proyecto en este caso concreto está “totalmente rematado” por lo que si los fondos se obtienen todo el proceso burocrático está muy adelantado.



Impulsar la movilidad sostenible es otro de los epígrafes que defiende Ravella a la hora de pedir estos fondos. La edila socialista indicó que la intención es destinar 688.801 euros a extender el servicio de préstamo de bicicletas VaiBike a zonas del rural, en respuesta así a una petición que se ha venido dando en los últimos años por parte de grupos de la oposición. Y hay más. También se busca incluir en el paquete bicicletas eléctricas que –en todo caso– convivirían con las tradicionales.



El listado se completa con 899.937 euros para rehabilitar y mejorar el centro integral de Servizos Sociais que el Concello compró no hace mucho en el barrio de Os Duráns. “Mercamos no seu día ese local para facer un espazo máis amplo e tamén máis eficiente. O anteproxecto tamén está feito e agora estes fondos servirán para a rehabilitación integral do local”, aclaró Paola María.



Procedimiento

El listado de obras e inversiones a presentar al Plan de Actuación Integrado deberá ser aprobado en el Pleno del próximo jueves 27. En todo caso el gobierno local contará con el apoyo de los dos concejales del BNG para sacar su propuesta adelante. Los nacionalistas ya han hablado respecto a esta propuesta y señalan que “dende o noso punto de vista un proxecto que tería cabida sería o da piscina municipal ou a mellora da accesibilidade e seguridade viaria en Veiga do Mar contemplada no PMUS que nos contribuímos”. Cree el Bloque que los fondos que quedarían libres de la piscina podrían servir para el proyecto del Balneario de A Compostela.



Más puntuación

Desde el gobierno local destacan que en estos fondos europeos hay cuestiones que puntúan positivamente. Entre ellas están el tener aprobado el PMUS, que en Vilagarcía ha sido recientemente, o también el haber realizado Mesas de Mobilidade y otras acciones destinadas a la movilidad sostenible. “Cremos que son uns fondos importantes para que Vilagarcía siga sendo unha cidade inclusiva, sostible e de verdade”, manifestó. De hecho recordó que fue también con fondos procedentes de Europa –de anteriores convocatorias–que se pudieron llevar a cabo otro tipo de actuaciones como la ejecución de las ciclovías, la mejora de la Praza de Abastos de Vilaxoán o la de la Verdura en Vilagarcía o la recuperación del VaiBike entre otras.



La edila socialista explicó que las bases de estos fondos contemplan que, si en marzo de 2027 se han ejecutado al menos el 40% de los fondos se podrá ampliar la cuantía hasta alcanzar incluso los 15 millones en total. De ahí que María Mochales señale que si la piscina está ejecutada para esa fecha –como se prevé desde el gobierno municipal– se podrá optar a esa ampliación económica.



Dado que el 40% del total lo tiene que aportar el Concello en estos fondos EDIL (son 2.589.140 euros) Paola María declaró que estos se conseguirán mediante una modificación de crédito.



Tania García lamentó por su parte que en la reunión convocada con los distintos grupos políticos para presentarles la propuesta “solo se presentou Xabier Rodríguez, do BNG”.



Paola María concluyó que “non paramos de pedir fondos e todo o que poidamos conseguir aí estaremos”.