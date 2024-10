Vilagarcía opta a mantener las tres flores del certamen "Vilas en flor" que promueve la Fundación Juana de Vega

El Concello de Vilagarcía opta un año más a ver reconocida su apuesta por poner en valor la riqueza natural y paisajística del territorio, a través de proyectos de ajardinamiento, ornamentación floral, moviliario urbano y espacios lúdicos. Este es el objetivo del certamen "Vilas en flor", que promueve la Fundación Juana de Vega, y que se fallará a mediados de noviembre en Salvaterra do Miño.

Los miembros del jurado estuvieron estos días por la ciudad, para conocer más de cerca las propuestas locales. Se trata de Manuel Fontán, del Centro de Xardiñería Xesteiriña (Sanxenxo) y de la empresa Xenebro (O Grove) y del ingeniero técnico agrícola Amancio Lavandeira, profesor de paisajismo y medio rural en la Escola de Fonteboa.

Acompañados de los concejales de Medioambiente y de Servizos, Diego García y Lino Mouriño, y de la responsable del servicio de parques y jardines, los evaluadores de Juana de Vega hicieron un recorrido por la ciudad, partiendo de la Praza de Ravella para concluir en el parque de O Castriño, pasando por la Praza da Independencia, de Galicia, Vista Alegre y Alobre.

Más zonas verdes

"Os membros do xurado avaliaron o esforzo municipal por dotar de máis verde ás zonas peonís e tamén a combinación do coidado do patrimonio histórico e natural. Tamén se mostraron moi interesados na pioneira actuación da praia da Compostela para a eliminación do cadillo", explican fuentes municipales.

El certamen "Vilas en flor" busca reconocer las iniciativas más destacables de los concellos en materia medioambiental, dentro de los entornos urbanos. El año pasado, Vilagarcía logró por primera vez tres flores, de las cuatro que se pueden alcanzar, lo que para el gobierno local significa un "aliciente á hora de seguir traballando na mesma liña".