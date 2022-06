Vilagarcía presume de una Praza de Abastos de excelencia

Que en Vilagarcía hay mejor pescado que en Madrid es algo que el alcalde de la ciudad, Alberto Varela, tuvo que defender incluso en Madrid, pese a que aquí no hay dudas sobre ello. Anécdotas aparte tanto el producto, como la atención y la propia infraestructura de la Praza de Abastos recibieron ayer el sello de Mercado de Excelencia por parte de la Xunta de Galicia. La condecoración –que fue solicitada hace un tiempo por la administración local– fue anunciada por el conselleiro de Industria, Francisco Conde, en una visita a la ciudad y a la plaza a la que calificó como “un vector de dinamización do comercio e da economía local”. El responsable autonómico puso a la plaza vilagarciana como “exemplo para toda Galicia” y la calificó como un “escaparate para otros”.



Conde estuvo acompañado en su visita del alcalde, que defendió por una parte las inversiones que se han realizado en el Mercado de Abastos y, por otra, reconoció los asuntos pendientes que todavía quedan con este mercado de carácter tradicional. En este sentido el regidor socialista hizo referencia a que será precisamente en esta infraestructura en donde se aplicarán las primeras partidas de los fondos Next Generation que se le han concedido a Vilagarcía, lo que permitirá entre otras cuestiones activar en la zona un punto de recarga de vehículos eléctricos o un sistema de gestión de residuos. “Hai que ir camiñando hacia un Mercado moderno, pero conservando tamén o que ten de tradicional”. Y es que el regidor local concibe la Praza de Abastos no solo como un “lugar de disfrute e de visita para os vilagarciáns, senón tamén como un foco de atracción turística”.



El sello Mercado Excelente es una iniciativa promovida por la Xunta de Galicia para reconocer la calidad de las infraestructuras, servicios y productos de las plazas y mercados gallegos. De esta forma se premian las adaptaciones y reformas que se realizaron en el Mercado de Vilagarcía poniendo el acento en los accesos, en la eficiencia energética, en el mantenimiento y en servicios añadidos como el local de restauración en la segunda planta. En la visita Francisco Conde aprovechó para anunciar que la administración autonómica tiene previsto activar este año un programa de ayudas por 1,4 millones de euros para equipamientos y dinamización de estas infraestructuras y de las que se podrán beneficiar tanto concellos como asociaciones de vendedores.