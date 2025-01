Vilagarcía recupera el proyecto de escuela de hostelería para el Balneario de A Compostela

Un nuevo giro en lo que hasta ahora se había diseñado para el Balneario de A Compostela. Si el gobierno socialista con mayoría absoluta de 2019-2023 apostaba por un uso hostelero, y en manos concesionadas, para el Balneario de A Compostela, en esta nueva etapa, en la que los de Alberto Varela están en minoría y dependen de los votos del BNG para sacar adelante los Presupuestos, recuperan el de la escuela de formación, que en su día abandaron en el bipartito presidido por Dolores García.

Así se constató en la reunión mantenida por PSOE y BNG para abordar, precisamente, la ejecución de los compromisos adquiridos para el acuerdo de los Presupuestos de 2024. La rehabilitación del Balneario, en un estado muy precario pese a la inversión de cientos de miles de euros llevada a cabo en 2009 y, precisamente, para destinarlo a escuela hostelera, era una de las condiciones de los nacionalistas.

Por el momento, los pasos son iniciales. "Atopámonos agora consensuando o seu uso e as posibilidades que ten para proceder á redacción do proxecto", explican desde el BNG de Vilagarcía, que señala que es "prioritario un uso combinado de oferta formativa e hostaleira". En cualquier caso, ligado a ese sector, el hostelero, deberá estar el edificio situado en primera línea de playa, según concuerdan ambas formaciones.

Humanización de Vicente Risco

A la reunión asistieron los dos ediles del BNG: El portavoz, Xabier Rodríguez, y la número dos, Rosa Abuín. Por parte de los socialistas estuvieron el alcalde, Alberto Varela, y la portavoz del gobierno, Tania García. Más avanzada está otra de las demandas de los nacionalistas, la humanización de Viecente Risco. El PSOE les informó de que el proyecto "xa vai encarrilado". De hecho, finalizaron su redacción y los técnicos lo están valorando. Además, está pendiente de presentarse en la Diputación de Pontevedra, que concedió una subvención para su elaboración. Los nacionalistas esperan "axilidade" de la entidad provincial, que todavía no recibió el documento.

También acordaron ambas partes el inicio en breve del proyecto para la humanización de la Rúa San Roque. Se espera que las obras no se lleven al mismo tiempo que otras programadas, para causar las menores molestias posibles en el tráfico.

En cuanto a la puesta en marcha de un aparcamiento en Carril, los socialistas trasldaron a Rodríguez y Abuín que se se está trabajando en la medición y en la tasación de esas parcelas, así como de los futuros accesos para, una vez listo este paso, comenzar las negociaciones o posibles expropiaciones. Al mismo tiempo se iniciaron las negociaciones con la Sareb para llegar a un acuerdo en la oferta a presentar, explican los nacionalistas, que la próxima semana se reunirán con los técnicos y, de nuevo, con el gobierno local, para abordar los plazos y la tasación.

Otra condición de los nacionalistas es la puesta en marcha de la campaña 'O mar comeza aquí', para evitar vertidos al alcantarillado municipal. Consideran fundamental, en este sentido, la implicación de colectivos ligados al mar y a la conservación del mediombiente.

Centro de Interpretación en As Malveiras

Otra propuesta del BNG es que se inicien las conversaciones con los propietarios de la antigua fábrica Malveiras, así como Costas del Estado, para explorar las posibilidades de un uso público del edificio. Una demanda que, señalan, parte "da veciñanza de Carril" y que podría abordar usos museísticos o como un Centro de Interpretación, "retomando dun xeito máis ambicioso os obxectivos que se perseguiron no seu día co desaparecido edificio do CIRA da Praia Compostela".

Los nacionalistas también le dieron mucha importancia, durante la reunión, al funcionamiento del servicio de recogida de basura. "Estamos a comprobar coma no noso concello non se está levando a cabo correctamente e están aparecendo diferents problemas", señalan Rodríguez y Abuín, a los que los socialistas les comunicaron que "tentarase facer unha nova campaña divulgativa e informativa, sobre todo no que afecta á recollida de voluminosos". Además, se comprometieron a abordar las quejas con la empresa concesionaria, Urbaser, y a recolocar y reponer los contenedores que supongan un riesgo para la seguridad vial.

"A intención é elaborar unha ordenanza municipal de limpeza dentro da que se atparán inmersas tanto a campaña de concienciación" y la de 'O mar comeza aquí', apunta el BNG, que se compromete a realizar un seguimiento incisivo para que los proyectos "poidan ver a luz, tal e como solicitamos e acordaron, ao longo do primeiro semestre do ano".