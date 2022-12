Vilagarcía solicitará la declaración de BIC para el conjunto histórico de Sobrán

Vilagarcía solicitará a la Xunta la declaración como Ben de Interese Cultural del conjunto histórico de Sobrán. Fue de los pocos acuerdos que se alcanzaron en un Pleno bronco en exceso, que incluso acabó con el promotor de esta moción, Juan Fajardo, abandonando la sala por sus discrepancias con el alcalde, Alberto Varela.



La discusión comenzó en un punto en el que realmente, no había apenas debate, ya que consistía en un estudio de detalle para Desamparados que ya había pasado todos los trámites. Fajardo reconoció que se acogía a la legislación, al igual que lo hizo el portavoz del BNG, Xosé Lois Leirós, aunque eso sí, bajo dolor de “alma”, aseguró, por la pérdida del pulmón verde que antaño había en la zona.



El portavoz de VeC- EU aprovechó este punto para trasladar el debate a la situación de Lantero y a la política urbanística de 2004. Unas decisiones que el regidor, Alberto Varela, dijo que “podía no compartir”, pero que “non está ben xulgalas no dous mil vinte e algo”. El socialista le echó en cara a Fajardo su moción plenaria para que los terrenos de Lantero fuesen “un parque público”, en respuesta a las críticas del izquierdista por la “mala xestión” de un asunto que acabó con condena al Concello. Cuando el portavoz de VeC-EU quiso contestar, Varela echó mano del reglamento, que establece un turno final para el alcalde, tras no haber réplica. Una réplica que Fajardo pidió en varias ocasiones y recibió las respectivas llamadas al orden para acabar anunciando que no intervendría en más moción que en la suya, tras la cual abandonó el Pleno..



Medidas para las riadas



Por lo demás, el asunto central llegó con el debate de la moción del Partido Popular sobre las inundaciones, que también dio lugar a debate. La portavoz del PSOE aludió al carácter “inevitable” de estos fenómenos pero aseguró que se estaban tomando medidas. En este sentido, anunció que para 2023 seguirán consignándose partidas para renovar el alcantarillado porque, dijo Tania Garacía Sanmartín, “é unha prioridade para este goberno”. Sin embargo, la oposición, tanto PP como Podemos o el edil David Oliveira, echaron en falta actuaciones como un Plan de Emerxencias o la simple limpieza de tragantes. El ejecutivo encontró un aliado en el portavoz nacionalista, que aseguró que estas cuestiones ya se estaban realizando y que los documentos estaban hechos y desvió cualquier tipo de responsabilidad hacia la administración autonómica, mientras que la socialista echó mano de otros informes de Augas de Galicia que cifran como “medio- baixo” el riesgo de desbordamiento de O Con.



Finalmente, y aunque el PSOE estaba dispuesto a votar a favor, echaron abajo la moción porque el PP no aceptó la enmienda para borrar un punto en el que reclamaban ayudas para afectados.



Situación sanitaria



Por lo demás, el Pleno aprobó la declaración de obra de interés público las realizadas en la residencia Divina Pastora, así como una moción del BNG para denunciar la mala situación sanitaria, que también conllevó debate sobre competencias entre el PP y el resto de grupos.