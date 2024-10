Vilagarcía sube en 22 euros al año el recibo de la basura, con descuentos para los que composten

El gobierno local lleva al próximo Pleno de octubre una subida de varios impuestos, que tendrá especial repercusión en el bolsillo ciudadano en la parte que toca a la basura. El recibo se verá aumentado en 11,48 euros al semestre, es decir, 22,96 al año, aunque con excepciones. “Aplicaremos bonificacións para os veciños que xestionen adecuadamente os biorresiduos”, explica el concejal de Medio Ambiente, Lino Mouriñó.



En concreto, y de forma general, las viviendas pasarán de pagar 53,10 euros al semestre a 64,68. Es una subida próxima al veinte por ciento. Sin embargo, aquellos hogares con compostero individual tendrán un descuento del quince por ciento, por lo que la subida será menor a los dos euros, pagando 55,06 cada seis meses.



En cuanto a los que tengan compostaje comunitario o hagan un uso adecuado del contenedor marrón, la bonificación será del diez por ciento, por lo que la subida será 6,48 euros menor que la general.

La subida, explicó Mouriño, viene dada por dos factores fundamentales. El primero son las nuevas tarifas de Sogama, que aumentan en más de medio millón de euros que tiene para Vilagarcía el coste de la gestión de residuos. El segundo, y como ya era previsible, es la nueva ley estatal de residuos, que obliga a los concellos a establecer una tasa que cubra, al cien por cien, este servicio, que no podrá ser deficitario. “Somos conscientes de que o famoso pago por xeración nos vai costar implantalo”, explicó Mouriño. Pero lo que tratan de hacer desde el Concello es una reducción de las categorías de tarifas, que pasan de quince a siete.

“Cremos que é clave, e o dicimos desde hai moito tempo, a xestión indivivual da cidadanía. O Concello fixo un esforzo clave cun novo contrato de recollida e limpeza”, señala Mouriño, que incide en que estas medidas se toman “obrigados”, tanto por el canon de Sogama como por los cambios normativos.

Seguimiento y control

El problema radica en cómo controlar quién es el ciudadano que hace una buena gestión de los residuos. Para los usuarios del contenedor marrón existe una tarjeta y los que tienen compostero en sus viviendas también son fáciles de registrar. ¿Pero qué pasará con los que utilizan el compostaje comuntario?. Mouriño explica que, en esta ocasión, los cambios fiscales tomaron la delantera a la ordenanza de gestión de residuos que el gobierno local lleva tiempo elaborando y cuyo borrador confía tener listo en diciembre.

Por ello, mientras tanto, será necesario el establecimiento de un sistema de ficha, que se aprobará mediante Xunta de Goberno Local y que conllevará un seguimiento. “Vamos saber quen participe e quen non” advierte el edil, que señala que “ten que ser un esforzo por parte de todos”.



Por el momento, ya hay 600 tarjetas entregadas para uso de contenedor marrón. “Empezamos unha laboura que nos vai costar adaptarnos, pero os primeiros pasos xa están dados”, señala Mouriño.

Otros incrementos

No será el único aumento de tasas e impuestos que se lleve a Pleno el próximo jueves. Y es que también se contempla una modificación del IAE (sobre Actividades Económicas), para aquellas empresas que facturan más de un millón de euros.



Lo que se modificará será el índice de situación, cuyo máximo 3,8 y en 2015 pasó de 1,5 a 1,7. Ahora se establecerá en el 2,1, según la propuesta que llevaránl los socialistas al Pleno. “Quedariamos por debaixo doutros concellos con poboación similar á nosa”, explica Luz Abalo, edil de Facenda. Además, “como somos un goberno concienciado”, apuntó Mouriño, habrá una bonificación para aquellas que inviertan en energías renovables. En cuanto al IBI, solo se modificará lo relativo a los Bices y, en concreto, a aquellos destinados a puertos y carreteras. En el caso de Vilagarcía, afectará a la rada y a sus concesionarios, pasando el tipo al 0,96 (el primer cambio desde que en 2015 se pasó del 0,60 al 075 y lejos todavía del máximo, establecido en el 1,3”. Por otra parte, el ICIO también se subirá, pasando del 3,24 al 4 por ciento. “Hai un repunte da construción e agora o que pedimos é un pequeno esforciño”, señala Mouriño. También se actualizará la tasa del agua

Algo más de un millón en recaudación

La recaudación de las arcas municipales de Vilagarcía se incrementará en algo más del millón de euros (1.040.000 euros) con las modificaciones de tasas e impuestos que se elevan al debate de la Corporación en el Pleno ordinario de octubre. Será la basura, que supondrá 650.000 euros a mayores al año para el Concello, lo que reporte un mayor aumento.



El ejecutivo que preside Alberto Varela incide en que se trata de la primera subida que se lleva a cabo desde que llegaron en 2015, con la excepción de la subida del IAE y el Bices del IBI que aplicaron en su primer año, para contrarrestar la bajada en el tipo del impuesto sobre bienes inmuebles, que se situó gradualmente en el 0,51 actual (desde el 0,60 en el que se encontraba). “Melloramos servizos e fumos capaz de mantelos sen subir impostos. Agora, co novo contrato do lixo, a subida do canon de Sogama e o incremento en Axuda no Fogar chega o momento de revisar algunhas ordenanzas”, señala Abalo, que incide en que “o máis fácil sería modificar o tipo do IBI, pero este goberno trataou de buscar outras solucións”. Además, se suprime la tasa de expedición de documentos.