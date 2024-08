Vilagarcía vuelve a pedir cambios en el sistema de avisos de vertidos en la playa

El gobierno local de Vilagarcía muestra su malestar por el retraso, por parte de la Xunta, a la hora de avisar sobre los vertidos. En este caso, afectó a la playa de O Preguntoiro, en Vilaxoán. “Non parece moi normal que se unhas análises se fan o martes 6 e os resultados se coñecen o xoves 8, como se admite no propio escrito da Consellería, se espere ata o venres 9 e a última hora da mañán para comunicalo ao Concello que, á súa vez, ten que difundilo publicamente e especialmente na mesma praia”, lamenta la portavoz del ejecutivo, Tania García.



La socialista señala que “estamos seguros de que os usuarios e usuarias habituais da praia agradecerían que, tan pronto como se coñecen os resultados, eles sexan os primeiros en ser informados e non, como sucedeu onte e ven sucedendo habitualmente, enterarse un día despois de que estiveron balándose en augas nas que non era recomendable facelo”.



Unas críticas que comparten desde la Asociación de Veciños de Vilaxoán. “Denunciamos a quen corresponda demora do aviso de aparición de écoli na Praia de Preguntoiro coa conseguinte prohibición para o baño e a localización do verquido”, expone Cándido Meixide, presidente del colectivo, que ven necesarios avisar en el momento de la presencia de e. coli en el agua y que también hace hincapié en el hecho de que "no día de hoxe (por ayer) non hai carteis que advirtan da situación da negativa calidade da auga para o baño e a preceptiva investigación da incidencia en pleno agosto"

Suciedad en la arena

Según el análisis de la Consellería de Sanidade, la concentración de enterococos intestinales era, el martes pasado, de 10 NMP/100 ml, muy por debajo de los 500 NMP/ml del valor máximo admitido; mientras que los valores de Echerichia coli fueron de 1.200 NMP/100 ml, cuando el valor máximo admisible es de 800. A la vista de estos datos, la Xunta recomendó no tomar el baño en O Preguntoiro, aunque no se prohíbe. Por otra parte, los bañistas de esta playa critican la falta de limpieza, con basura que se acumula durante días en la arena.