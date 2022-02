Vilaxoán convoca concentración y corte de tráfico por la falta de seguridad vial en Veiga do Mar

Los vecinos de Vilaxoán se concentrarán el próximo sábado a las cinco y media de la tarde en la calle Veiga do Mar en protesta por la falta de seguridad vial y de servicios en una de las principales viales de la localidad. Así lo decidieron ayer los afectados en la asamblea convocada por la plataforma Esperta Vilaxoán y después de que las explicaciones esgrimidas por el gobierno municipal en el último Pleno respecto al estado de esta calle y a las actuaciones previstas para la misma no les convenciesen. Los vecinos no están de acuerdo en que el gobierno no fije en el Presupuesto de 2022 una partida para poder llevar a cabo mejoras en este vial. Ayer no solo se hablaba de los problemas de seguridad vial, sino también de otros como la falta de iluminación adecuada, el pavimento visiblemente desgastado o los problemas que existen en materia de saneamiento y de pluviales.





La convocatoria vecinal fue un éxito de asistencia, lo que augura que la concentración del próximo sábado contará con un gran respaldo por parte de los vecinos del entorno. De hecho en la reunión se acordó que el corte de tráfico también afecte a la Avenida de Vilanova donde entienden que también se dan los mismos problemas en materia de seguridad que se viven en Veiga do Mar. “Son rúas adxacentes e é visible que teñen o mesmo problema de seguridad viaria”, indican desde la plataforma vecinal.





Los vecinos acudieron a la última sesión plenaria en el marco del debate de mociones conjuntas presentadas por todos los grupos de la oposición en las que se reclamaban mejoras inmediatas tanto para la calle Veiga do Mar como para la Ameixeiras. El gobierno habló de intención de ejecutar proyectos, pero no se comprometió a poner plazos sobre la mesa. Un aspecto que ni convenció a la oposición ni tampoco a los afectados. De ahí que ahora, y tras meditar las acciones a tomar, los vecinos hayan decidido optar por la vía de las movilizaciones para intentar que el gobierno municipal cambie de opinión.





No es la primera vez que en Vilaxoán organizan movilizaciones en protesta por el, según ellos, “abandono” que sufren en diferentes campos y servicios. Además la mayor parte de las veces las reclamaciones versan sobre mejoras en seguridad vial y en saneamiento.