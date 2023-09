Vilaxoán ficha a Mozos de Arousa como pregoneros del Rosario con un programa cargado de orquestas

Vilaxoán también quiere presumir de vecinos ilustres y por eso ha decidido fichar a los Mozos de Arousa para que ejerzan de pregoneros de las fiestas del Rosario que, después de las del Carmen, son las más importantes de la localidad. Borjamina, Bruno y Raúl serán los encargados de dar el pistoletazo de salida con un pregón en el que prometen, “haberá moito de Vilaxoán”. Desde la comisión de fiestas Loli Couso explicó que “queremos apostar polas novas xeracións e tanto no caso de Raúl como Borja seus pais e seus avós son de Vilaxoán”. Así pues, el trío televisivo de moda dará el pregón el sábado día 7 de octubre a las nueve de la noche. “Non queremos adiantar nada, pero será un pregón moi vilaxoanés. É un orgullo para nós porque as raíces son as raíces”, matizó Raúl. Él recordó como con Borja “xogabamos en Vilaxoán” y los numerosos recuerdos que tienen visitando a sus abuelos. Por su parte Bruno reconoció que “nunca estiven no Rosario, pero que mellor ocasión que vir como pregoeiro” y reconoció que “é un placer pasear por aquí e vir a unha praia que ten moito ambiente”. Tras el pregón habrá verbena a cargo de los grupos Los Alcántara de Ferrol y Los Támega de Verín. Para terminar la fiesta los Louband pondrán la banda sonora.



La fiesta continuará el domingo día 8 con la alborada a partir de las diez de la mañana a cargo de la Banda Municipal de Ribadumia, la charanga Alambique y los Terribles de Arousa. A las doce de la mañana será la misa solemne cantada por la coral Máximo Patiño de Vilaxoán. A continuación la citada banda actuará en la plaza Rafael Pazos.



Ya por la tarde, a las 20 horas, saldrá la procesión de la virgen desde la iglesia recorriendo los lugares de costumbre y terminando en el muelle. Allí habrá fuegos artificiales. “Esperamos que veña moita xente, dado que xa que en Vilagarcía este ano non houbo Combate, que o veñan a ver a Vilaxoán”, bromearon desde la comisión de fiestas. A continuación y ya para poner música a la noche actuarán las orquestas América de Vigo (que ya es un clásico en las citas festivas vilaxoanesas) y Gran Parada.



La programación continúa el lunes día 9 con pasacalles a partir de las diez de la mañana a cargo de la Banda de Música de Vilanova y de la charanga Alambique. A las doce será la misa funeral por los marineros fallecidos y cantada por el coro parroquial dirigido por Mari Carmen Muñiz. A la una y media será el concierto de la antedicha banda.



La plaza de Rafael Pazos seguirá como escenario para la diversión. A las cinco de la tarde el DJ y animador Javi Solla pondrá a bailar a pequeños y adultos. A partir de las siete y media habrá concierto de la banda en la zona del puerto. Por la noche también habrá verbena con las orquestas Los Satélites y América S.L., con Lorena Ferro, otra vilaxoanesa.