Villanueva: “A Cofradía non debe arriscarse a que o sector esté dividido. Os parquistas apostamos por unificar”

Consciente de la polémica que ha salpicado este año a todo lo que tiene que ver con la Festa da Ameixa y el propio Capítulo (divididos por primera vez) el presidente de la Agrupación de Parquistas, José Luis Villanueva, declara que “eu cando me presentei como presidente sempre tiven claro que os parquistas debemos ir unidos”. Recordó que la Cofradía carrilexa “é unha cofradía fundamentalmente de parquistas e por iso non debe correr o risco de que o sector esté dividido”. Aseguró que desde la entidad que preside “sempre apostamos por unificar, por unir, nunca por separar”. Hizo alusión a un convenio firmado entre las dos entidades “por cinco anos e ogallá tivese sido por 30 porque iso obriga a ambas a entenderse”. Aseguró que “eu non teño ánimo de atacar a ninguén nin de ser reacios a entendernos, porque eu creo que cando estamos en representación dun sector os personalismos hai que deixalos aparte”.



Año complicado

Villanueva reconoció que este ha sido un año complicado para el marisqueo y para los parquistas en concreto, sobre todo a raíz de las riadas del pasado invierno que dejaron el producto más castigado de lo habitual. “No mes de maio organizar o evento parecíanos moi complicado porque as ameixas estaban nunha calidade que non era a axeitada e cando se fai algo deste tipo é para promocionar unha ameixa de calidade superior”. Señaló que “a ameixa foise recuperando e decidimos que o evento podería facerse”. Recordó el presidente de los parquistas que fue precisamente la Agrupación que dirige la que inició la organización de la Festa da Ameixa “na data que se fixo sempre e non coma este ano, que se adiantou”. Reconoció las discrepancias surgidas en la Cofradía e incidió en que su intención inicial era la de realizar el Capítulo en la Alameda, pero “ante a amenaza de boicot nós temos que procurar que se respete ás autoridades e aos visitantes e por iso decidimos cambiar de sitio e facela na época que corresponde”. Insistió en que “nós non cambiamos nada, seguimos coas mesmas premisas. As ameixas a estas alturas dan a talla e dan a calidade. Si, hai poucas, pero irémonos recuperando porque as riadas hóuboas sempre se sempre nos sobrepoñemos a elas”.



Herramienta de promoción

El presidente de la Agrupación de Parquistas manifestó que pese a las dificultades tanto climatológicas que afectaron al producto como a las diferencias surgidas hace meses con la Cofradía carrilexa “sempre hai que celebrar, porque isto é unha ferramenta de promoción e como tal debe ser usada”. Insistió en que la intención de la Orde da Ameixa –que va por su vigésima edición– “é que vaia medrando e que cada vez teña máis relevancia e notoriedad, pois diso se trata, esa é a súa función”. Remarcó que “o que non pode ser é que en vez de ir para diante vaiamos para atrás”.



El evento que tradicionalmente se celebraba en la Alameda de Carril contó con la presencia de vecinos, representantes de diferentes cofradías gastronómicas y también autoridades de diferentes administraciones. Nadie, eso sí, representando al gobierno municipal.