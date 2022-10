Villanueva ofrece espacio en O Ramal ante los escollos para ampliar la lonja

La candidatura encabezada por José Luis Villanueva –ex patrón mayor de Carril y candidato a la reelección– ha hecho público su programa electoral después de que la denominada candidatura alternativa (que pilota Carlos Berride) hiciese lo mismo hace solo unos días. Los proyectos del equipo de Villanueva son menos, pero más ambiciosos. El expatrón descarta la ampliación de la actual lonja alegando “falta de espacio y protestas de algunos vecinos y hosteleros”, pero se compromete a seguir con las ventas del marisco en este punto y a llegar a un acuerdo con la Agrupación de Parquistas para complementar este punto con una gran nave en O Ramal en la que se establecería el servicio de clasificación y desde donde se promovería una promoción ambiciosa de los productos carrilexos.



Es quizá este punto del programa el que más difiere del anunciado por la candidatura de Berride, que apuesta por ampliar las instalaciones de la Alameda.



La candidatura de Villanueva indica que en la parte superior de la actual lonja se centraría toda la actividad para “ganar en operatividad” con una oficina para la propia Cofradía y otra para los parquistas.



Pese a ser el proyecto estrella que figura en su programa no es la única acción que hace pública Villanueva en este período de campaña electoral. Otra de las apuestas es que se compromete a una nueva regeneración con los áridos procedentes de la zona de maniobra del Puerto de Vilagarcía. Una acción que beneficiaría a los parquistas, a los propios parques de cultivo de la Cofradía y también al marisqueo a flote.



Cabe recordar que Villanueva y su equipo capitanearon el Pósito carrilexo estos últimos dos mandatos, de ahí que en su programa figuren también sus “logros”. Defiende esta lista que la Cofradía está “saneada económicamente”, que se ha aumentado el personal en la lonja y se la ha dotado de nuevas máquinas de cribado y pesado.



También recuerda la puesta en marcha del sistema de vigilancia de los parques de cultivo con visión térmica nocturna defendiéndola como una propuesta de “mayor eficiencia, ahorro energético y menos contaminación lumínica”.



En el programa electoral de Villanueva –que volverá a concurrir para ser de nuevo patrón mayor– hay muchas alusiones a los parquistas. Y es que no hay que olvidar que él es también presidente de la Agrupación y que es este un sector con un peso muy importante y específico dentro de la Cofradía carrilexa. De hecho en el programa expone Villanueva que se batieron durante su mandato records de facturación en la lonja y que durante la pandemia no se cerraron estas instalaciones en ningún momento. Los nombres que acompañan el equipo de Villanueva son Ramón Trigo Santorum, Mónica Martínez Rey, Marina Abuín Domínguez, Lourdes Díaz Diz, Juan Carlos Abuín González, Álvaro José Navia Franco, Rafael Carrol Santorum, Javier Cambre Feijóo y Javier Barreiro Ferreirós.