Xabier Rodríguez Paz, cabeza de lista do BNG en Vilagarcía

O profesor do instituto Cotarelo Valedor, Xabier Rodríguez Paz, será o candidato do BNG de Vilagarcía para as próximas eleccións municipais do mes de maio. O nacionalista será confirmado hoxe mesmo pola asamblea local despois de que sobre a mesa estivesen outros nomes como o da ex concelleira Rosa Abuín, que irá seguramente no número dous da candidatura.

Xabier Rodríguez é responsábel local do BNG en Vilagarcía e forma parte do Consello Comarcal da organización no Salnés. Licenciado en Xeografía e Historia, é titor e profesor de ensino secundario no IES Armando Cotarelo Valledor. Vencellado ao sindicalismo, foi Secretario Local de CIG-Ensino e actualmente representa ao profesorado do ensino público de Pontevedra como Secretario da Xunta de Persoal Docente.

Rodríguez colle así as rendas do traballo feito previamente por Lucía César Veloso ou Xosé Lois Leirós e co obxectivo de mellorar os resultados do BNG nos comicios municipais.