La Xunta dice que “no tiene constancia” de que O Ramal vaya a ser una nueva lonja

El gobierno gallego no tiene constancia de que las instalaciones concesionadas a los Parquistas de Carril en las naves de O Ramal “vaian a ser destinadas á mesma actividade que desenvolve a lonxa na actualidade”. Así lo aseguró la directora xeral de Pesca, Patricia García, a preguntas del BNG en una iniciativa defendida en el Parlamento por Montse Prado y Rosana Pérez, ambas diputadas arousanas.



En cuanto al cambio de usos promovido en diciembre del año pasado, para poder vender en el interior de las instalaciones, fue avalada por la Abogacía del Estado, en cumplimiento de la legislación vigente, y que fue aprobada por el Puerto, “dependente do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible”, el pasado 31 de enero. García destacó que esta modificación forma parte del Pland e Produción e Comercialización de la OPP para 2025.

En este mismo plan, dijo la responsable autonómica, se nemarca la instalación de un pantalán para que las embarcaciones puedan acceder directamente al Puerto, una medida que, en estos momentos, se encuentra en fase de estudio, “e de chegar o caso, deberá seguir os procedementos administrativos que establece a lexislación vixente”.

Reunión con la Cofradía

En cualquier caso, García destacó que no existe, por el momento, proyecto ni solicitud alguna a las administraciones competentes y recordó que su inclusión en la planificación para este año no implica, necesariamente, su ejecución, “sendo previsible que a OPP presente modificacións a este plan para adaptalo aos resultados dos estudos e análises técnicos que realice”.

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, se reunió recientemente con representantes de la Cofradía de Carril, según dio a conocer Patricia Garacía, y les trasladó “a máxima colaboración do goberno galego no desenvolvemento de iniciativas por parte das dúas entidades”.