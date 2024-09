La Xunta recomienda no practicar deporte al aire libre y cerrar las ventanas por la llegada del humo de Portugal

La Xunta de Galicia hace una serie de recomendaciones ante la llegada de polvo en suspensión procedente del humo de los incendios de Portugal, que puede producir efectos adversos en al salud. Los municipios arousanos se encuentran afectados por esta situación, como se puede ver en el cielo en el que se ve el sol rojo debido a la presencia de humo.

La Consellería de Sanidade, a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública, hace una serie de recomendaciones a la ciudadanía.

Hasta que este episodio no finalice, la Xunta recomienda tomar precauciones como no practicar actividades al aire libre, sobre todo el ejercicio intenso, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios, mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse, sobre todo en el caso de aquella población que puede ser más sensible.

Estos son los efectos

El tamaño de las partículas (PM) determina la peligrosidad de polvo para la salud. Las PM10, 10 micras, son las que pueden causar efectos nocivos en la población, que producen síntomas como irritación en los ojos, nariz, boca y garganta, explican desde la Xunta.

Las menores de 2,5 micras (PM2,5), además, tienen la capacidad de introducirse en los pulmones y en el torrente sanguíneo, produciendo sobre todo una disminución de la capacidad respiratoria así como molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, por lo menos durante los cinco días posteriores al comienzo del episodio.

La población que se puede ver más afectada son las personas con enfermedades cardiocirculatorias o pulmonares, principalmente asma o EPOC, los ancianos, niños y embarazadas. En caso de empeorar los síntomas respiratorios, se deberá consultar con los profesionales sanitarios o llamar al 061.

La localización dentro de la geografía gallega del nivel y tamaño de estas partículas, así como la predicción de posible llegada, se puede consultar en la web de Meteogalicia.