La Xunta responde que Vilagarcía no alcanzó la puntuación para la ayuda al Labora Xove

La Consellería de Emprego responde al Concello de Vilagarcía que su propuesta “non acadou puntuación na maior parte dos aspectos baremables que recolle a orde de axudas” del plan Labora Xoven, para contribuir a mejorar las capacidades a la hora de acceder a los primeros empleos. El departamento autonómico que dirige José González replica así a las críticas expuestas del gobierno de Alberto Varela, que calificó de “estupor” su sensación tras recibir la negativa del gobierno gallego.



La Consellería señala que se trata de “programas públicos de emprego- formación que buscan mellorar a ocupabilidade das persoas mozas mediante a realización de obras ou a prestación de servizos de interese xeral e social que lles posibiliten a realización dun traballo efectivo que, xunto coa formación recibida, favoreza a súa inserción no mercado de traballo”.

En el caso de Vilagarcía, señalan desde el departamento de González, la propuesta para el taller de socorrismo alcanzó los 34 puntos: veinte por ser concello emprendedor, nueve por el tipo de obras o servicios que proponía (sobre un máximo de diez) y cinco puntos por impartir formación certificada de nivel dos (de un máximo de diez).



Propuestas novedosas

La orden para las ayudas a los talleres de empleo Labora Xoven se publicó en el régimen de concurrencia competitiva. Vilagarcía no recibió puntuación por cuestiones como que “propuxese actividades relacionadas coas TIC e coa economía dixital, pola participación no proxecto do tecido empresarial local, nin por ser solicitude agrupada, por aportar cofinanciamento ou por ser un concello que non tivese promovido un programa similar nos catro últimos anos, aspectos que si recollían outras propostas que lograron maior baremación”, señalan desde la administración autonómica. Por todo ello, hubo municipios que tuvieron más puntos. “Cómpre engadir que a aposta da Xunta pola formación para o emprego orientada ao incremento de oportundiades laborais da sociedade galega é incuestionable, cun investimento no Plan galego de formaación para o emprego deste ano de 117 millóns de euros”.