La Xunta retoma la idea de ampliar la ETAP del Ulla para reforzar Vilagarcía

La Xunta de Galicia tiene como uno de los objetivos prioritarios en su agenda de actuaciones impulsar la ampliación de la potabilizadora (ETAP) de Padrón para blindar y reforzar el abastecimiento de agua a Vilagarcía. Así lo explicó la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, en una reunión mantenida ayer con los alcaldes de los concellos que beben directamente del río Ulla como son Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Catoira, Valga, Pontecesures y al que también está conectado la capital arousana.





El del Ulla es uno de los grandes sistemas de abastecimiento gestionado directamente por la Xunta de Galicia tras pedírselo los concellos ya en el año 2004 y la conselleira de Infraestruturas recordó en el encuentro que la Lei de Mellora do Ciclo Integral da Auga que entra en vigor hoy permitirá a los concellos blindar sus sistemas frente a la sequía. De hecho Galicia está en “situación de seca prolongada” desde el pasado mes de febrero, aunque bien es cierto que la situación del Ulla “non é especialmente preocupante, tendo en conta que é o río máis caudaloso da demarcación Galicia-Costa e que non rexistrou un descenso abrupto no caudal”.



De hecho la idea de ampliar la potabilizadora de Padrón no es nueva y se remonta a años atrás sin que de momento se haya habilitado desde la administración autonómica una partida presupuestaria específica para poder llevarla a cabo. Esos trabajos permitirán asegurar el abastecimiento no solo de los ayuntamientos de O Barbanza, sino también de Vilagarcía, que tiene captación propia en O Salnés y también el embalse de Castroagudín e caso de emergencia.



Ampliar la ETAP padronesa permitiría afrontar con más garantías el abastecimiento a los cerca de 93.000 habitantes que hay en todos los municipios que dependen de la misma.



Ethel Vázquez puso en valor que con la gestión de este sistema de abastecimiento en el margen derecho de la Ría de Arousa la Xunta facilita la coordinación en el ámbito municipal y contribuye a reducir los costes del servicio, lo que consigue una mayor profesionalización y eficiencia en la prestación del abastecimiento.



Según la Xunta la nueva ley también contribuirá a atajar las fugas en las redes municipales de abastecimiento que –según los datos que facilitaron a los alcaldes en el encuentro de ayer– suponen de media un 40 % e incluso pueden superar el 60 % en los concellos más pequeños de menos de 2.000 habitantes.







Consumo responsable





Ethel Vázquez expresó ante los alcaldes que es necesario como sociedad “camiñar cara unha nova cultura da agua que prime o aforro e a contención no consumo e apostar pola súa reutilización, como un piar básico para afrontar épocas de seca como as que se están a sufrir e tamén como un camiño obrigado para explorar”.



De hecho la conselleira de Infraestruturas manifestó que el encuentro con los alcaldes es "necesario" dada la situación grave de sequía que hay en Galicia y que no es exclusiva de la comunidad, sino que afecta a España y a toda Europa, "que sofre a peor seca dende hai 500 anos, segundo os expertos".













La ocupación del embalse de Caldas está al 67,25 % y la de Castroagudín al 13,50 % La ocupación del embalse de Caldas está al 67,25 %, según los últimos datos del boletín hidrológico publicado por Augas de Galicia esta misma semana. Es la cifra más baja del mes de agosto cuyo primer boletín –el del 1 de agosto– arrojaba un resultado de ocupación de ese mismo embalse de A Baxe del 85,85 %. El resguardo a día de hoy de esa misma presa es del 32,75 %. En el caso del embalse de Castroagudín –que Vilagarcía tiene ahí en caso de emergencia– la ocupación está en estos momentos al 13,50 % y su resguardo es del 86,50 en total.

También en el caso de la presa vilagarciana son los peores registros de todo el mes de agosto, lo que evidencia al situación de sequía que se ha vivido a lo largo de todo el verano no solo en la capital arousana, sino en toda la comarca de O Salnés y también Galicia. De hecho todos los concellos han adoptado ya medidas para intentar ahorrar en el consumo de agua prohibiendo los baldeos y los riegos innecesarios. La ETAP de O Salnés está trabajando continuamente debido a la alta demanda y aún así no llega, de ahí que se produzcan bajadas de presión.