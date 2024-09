La Xunta tilda de “acontecemento excepcional” la actual situación crítica del marisqueo

La Xunta de Galicia tilda de “acontecemento excepcional” la actual situación crítica del marisqueo, especialmente virulenta en la Ría de Arousa. Así lo señaló la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Consellería do Mar, Marta Villaverde, en el marco de la Comisión de Pesca del Parlamento. Según la responsable política la situación actual no tiene precedentes y se desarrolla “no marco dunha evolución cíclica e decenal da produción de moluscos bivalvos en Galicia na que se sitúan os rexistros máximos e mínimos segundo a serie histórica dispoñible no portal de Pesca de Galicia”. Defiende la conservadora que, con el fin de que el sector pueda sobreponerse a esos ciclos, el gobierno gallego reforzó los recursos destinados a proyectos de investigación marina superando los cuatro millones de euros.



Habla Villaverde de distintas líneas de trabajo que se están ejecutando desde organismos como el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) o en la plataforma Redemar. “Unha labor na que tamén participan as universidades galegas e que están axudando a avanzar na optimización e mellora do proceso de obtención de semente, na obtención de estirpes resistentes aos cambios ambientais e a enfermidades que condicionan a súa viabilidade ou no estudo do estado dos bancos marisqueiros e os factores que inflúen na súa produtividade”.



Las explicaciones de la responsable autonómica no convencieron a partidos de la oposición como el PSOE, que acusa a la Xunta de negar una crisis que, señalan, “se vén producindo dende hai demasiado tempo”. De hecho ponen sobre la mesa los datos de las lonjas, con una caída estrepitosa de las cifras respecto al mismo período del año pasado, sin ir más lejos.