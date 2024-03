Yoly Saa | “El metro te curte mucho. Allí tocas para gente que no te quiere escuchar y a la que tienes que convencer”

Desde pequeña la música ha fluido por sus venas, al igual que el deporte, dado que fue futbolista profesional en diferentes categorías. La pontevedresa Yoly Saa confiesa que tiene un carácter introvertido y que, a la hora de crear y componer canciones, la música es el escudo tras el que se esconde. El domingo a las doce y media actuará en el Salón García dentro del ciclo matutino de “Achégate ao Salón” después de haber pisado escenarios muy potentes a nivel televisivo como el del Benidorm Fest el pasado mes de enero.

Dices que tu relación con la música empezó desde muy pequeña. ¿Cuándo te diste cuenta de que querías enfocarla desde el punto de vista profesional?

Pues la verdad es que muy tarde. Mi pasión por la música empezó desde muy pequeña, sí. Mis padres dicen que con tres años yo ya me emocionaba con algún bolero que me ponía mi padre. Sin embargo no fue hasta los 20 y pico, escuchando a Andrés Suárez, que me di cuenta de que quería hacer mis canciones. Es entonces cuando me pongo a escribir mis primeros temas, pero no es hasta los 24 que me lanzo y decido irme a Madrid. Empecé a tocar en el metro y a partir de ahí, la verdad, empezó todo a ir muy rápido. Siendo como soy tan introvertida todo lo que me pasó lo veía inviable.



De tocar en el metro a tocar en grandes escenarios...

El metro es un sitio donde te curtes. Allí vas a tocar para un montón de gente que realmente no quiere escucharte y que tienes que convencer. No es lo mismo que a la hora de hacer conciertos en el que la gente paga porque quiere escucharte. Lo difícil es cuando vas a sitios en donde nadie te conoce.

Eres artista con varias facetas, tanto porque compones y escribes las canciones que interpretas como también lo haces para otros artistas reconocidos como Luz Casal, por ejemplo. ¿En qué posición te sientes más cómoda?

Me gustan ambas cosas. Las historias me salen de manera natural porque son cosas que me pasan y que necesito soltar. Cuando lo hago para otro artista pues lo mismo, me cuenta y yo lo plasmo. Es una faceta muy rica y que me aporta muchas cosas. La música es mi pasión y en eso me da un poco igual.

"Los que acudan al concierto del domingo se van a encontrar a una Yoly muy emocional, con unas canciones muy parecidas a como han nacido"

Dices que las canciones son parte de ti. ¿Cómo es ese proceso de creación?

Lo digo porque muchas veces no soy consciente de que me pasa hasta que cojo la guitarra y empiezan a salir cosas de mi boca. A veces estoy en el metro y de repente tengo una idea y la apunto en las notas del móvil y luego la desarrollo en casa. Otras veces expreso con las canciones lo que siento, si estoy frustrada, feliz, triste... empiezo a vomitar palabras. Todo depende de la canción y del momento.

Fuiste futbolista en categorías profesionales. La disciplina que se requiere en un deporte crees que te ayudó ahora en el mundo de la música?

Pues seguramente sí, no lo he pensado nunca muy a fondo. Esa cosa de trabajo duro y concentración suponen un símil entre las dos facetas. Aunque yo esté sola en el escenario hay esa parte de trabajo en equipo. Yo sin ellos no podría hacer mucho. Sola no llegaría a ningún lado.

"Ir al Benidorm Fest fue un aprendizaje brutal y un paso gigante en mi carrera"

Hace nada que estuviste como participante en el Benidorm Fest. ¿Cómo fue la experiencia?

Fue muy divertido. Un aprendizaje brutal y fue totalmente salir de mi zona de confort. Me gustó aunque me diese mucho miedo y fue genial. Yo creo que se ha podido ver a una Yoly en otra faceta y no escondida detrás de una guitarra. A nivel profesional también me ha sumado y me encantó que eligiesen mi tema. Fue una pena que no pudiésemos llegar más lejos, pero ha sido un paso gigante en mi carrera.

El domingo estás en Vilagarcía. ¿Qué van a descubrir de ti aquellos que se acerquen a verte?

Se van a encontrar a una Yoly muy emocional, con unas canciones que son muy parecidas a cómo han nacido en su forma original, dado que será un concierto en acústico. Será una actuación muy especial y bastante emotiva y donde habrá espacio para muchas cosas: el desamor, el amor, el agradecimiento a mi padre por haberme enseñado este amor por la música, la morriña por haber abandonado Galicia... Pienso que mucha gente se va a sentir identificada.