Cambados desbloquea la licencia de obra para instalar Gas Natural en Sete Pías

El Concello de Cambados acaba de conceder la licencia urbanística para las obras de canalización de Gas Natural en el polígono de Sete Pías, solicitado por el Grupo Naturgy. Según explica el edil de Urbanismo, Xurxo Charlín, el proyecto de estas obras que se acaba de desbloquear, fue realizado en noviembre de 2012 y llevaba nueve años pendiente de la tramitación municipal debido a la necesidad de las autorizaciones sectoriales de Patrimonio, ya que al transcurrir la canalización por dos zonas de cautela arqueológica, tenía que contar también con los permisos arqueológicos. El Concello de Cambados ya disponía desde el 2013 de las autorizaciones de la Diputación de Pontevedra y de la Axencia Galega de Infraestructuras, pero la autorización de Patrimonio todavía estaba pendiente. La empresa promotora remitió al Concello en 2016 el proyecto de control arqueológico de las obras para la instalación de la conducción de Gas Natural en las calles Sineiro y Sameiro hacia el polígono industrial de Cambados, “pero non foi ata o pasado ano e gracias as xestións realizadas polo departamento municipal de Urbanismo, que o departamento de Patrimonio da Xunta de Galicia dou luz verde ao proxecto, concedendo a autorización do mesmo”, explica el edil.





Servicio demandado

La dotación de Gas Natural en el polígono industrial de Cambados era un servicio muy demandado por las empresas ya que, según explica Xurxo Charlín, “algunhas empresas dependen da instalación de Gas Natural para poder reducir custes e ser máis competitivas no seu traballo, xa que a súa actividade precisa de infraestruturas térmicas como é o caso de cocederos ou conserveiras”.





Esta nueva dotación de equipamiento se suma a la instalación de Fibra Óptica, y que mejora la competitividad del polígono y de las empresas allí asentadas. El objetivo del Concello es mejorar la dotación de servicios así como fomentar la instalación de nuevas empresas, e incrementar la oferta laboral en el municipio. Por tal motivo se invirtieron más de medio millón de euros en los últimos años en distintas obras y servicios en Siete Pías.





El departamento de Urbanismo además de trabajar en las licencias de obras que se están incrementando en estos últimos años, también esta desatascando proyectos de anteriores mandatos, como es el Inventario de Caminos que se aprobó en el último Pleno y que estaba en tramitación desde 2014.