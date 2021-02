Padres de la escuela de A Modia no llevan a sus hijos a clase tras dos positivos y la negativa del Sergas a más PCR

Los padres de los niños de la escuela infantil de A Modia, en Cambados, han decidido no llevar a sus hijos a clase después de que el Sergas les comunicase que no realizará pruebas PCR a los pequeños tras un positivo detectado la semana pasada. Fue el viernes cuando los padres conocieron que la madre de una pequeña habían dado positivo y posteriormente la pequeña también. Sin embargo desde el Sergas entienden -según explican- que no hubo contacto directo con el resto del alumnado -son 12 en total-. Los padres insistieron en que se les hiciera una PCR a los niños, que llevan desde el lunes sin ir a clase, pero solo una lo consiguió. El resultado, positivo. De ahí que a día de hoy sean al menos dos niños los positivos en esta escuela infantil, aunque en el parte oficial del Sergas solo aparece uno. Los padres manifiestan estar preocupados al entender que los niños pueden ser asintomáticos y estar contagiando sin saberlo. De hecho no es la primera vez que en centros educativos se denuncia la falta de funcionamiento del protocolo o la tardanza a la hora de realizar las PCR.





Dos fallecidos en O Salnés

En cuanto a la evolución de la pandemia en Arousa los casos activos siguen bajando en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés. Según el último parte oficial son 2.219 las personas con infección activa. De ellas 109 están hospitalizadas, siete de ellas en el Hospital do Salnés. Además hay 20 personas ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos. El Sergas también comunicó los fallecidos de jornadas anteriores. Entre ellos está un vecino de O Grove de 59 años de edad, el primer fallecido por coronavirus en la localidad. También otro de 55 años y de 78 que estaban ingresados en el Hospital do Salnés. También hay otra persona fallecida, de 85 años y que estaba ingresada en el CHOP.





En la comarca de O Salnés la tendencia también va a la baja en prácticamente todos los ayuntamientos, aunque con una incidencia todavía elevada. En Vilagarcía son 181 casos activos, en Cambados hay 62 y en Sanxenxo un total de 167 con infección activa. En O Grove hay 43 positivos y en Meis un total de 37. En Meaño son 38 y en Ribadumia 34. En A Illa hay 23 positivos y en Vilanova son 40. Con respecto a Ulla-Umia y O Barbanza los nuevos positivos en los últimos 14 días también bajan. En Caldas -que siguen con el cribado- son 67; en Cuntis son 24 y en Moraña 33. En el caso de Portas son 16; en Valga son 51 y en Cesures 38. En Catoira hay 10. En Barbanza en Ribeira son 73, en Boiro son 34, en Rianxo también 34 y en A Pobra 23. En el Concello de Boiro son ya los cinco positivos detectados, de ahí que el Consistorio siga cerrado.





Por otra parte el Sergas ha anunciado nuevos cribados preventivos en el centro de salud de Vilalonga, en Sanxenxo. Serán hoy y mañana por la tarde y el sábado por la mañana. Se convocará a alrededor de 2.600 personas de entre 40 y 49 años a través de SMS.