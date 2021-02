El Instituto de Estudos do Territorio inicia en O Barbanza las reuniones sobre las Directrices da Paisaxe

El director del Instituto de Estudos do Territorio, Francisco Barea, mantuvo ayer un encuentro con los representantes de los concellos de Ribeira, Porto do Son, Boiro y A Pobra, para informarles de la aplicación de las Directrices da Paisaxe, que el próximo 20 de febrero entrarán en vigor. Barea se reunirá con el resto de concellos gallegos para informar de la de la aplicación práctica y particular a cada uno de los municipios. Las primeras Directrices da Paisaxe están pensadas como una herramienta de protección, gestión y conservación del paisaje, con la que Galicia afiance su actual posición entre las comunidades más avanzadas en materia paisajística. El director del IET señaló que es muy importante que se conozca su contenido, porque recoge normas y directrices que deberán integrarse en la totalidad de iniciativas que se promuevan en el territorio gallego, con el fin de preservar y cuidar los valores paisajísticos. En definitiva, se busca compatibilizar la protección y mejora del paisaje con el desarrollo económico de Galicia.