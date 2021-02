Sociedad gallega empobrecida

Asistimos a un empobrecimiento de la sociedad gallega. Un 25,7% de la población en Galicia se encuentra en situación de pobreza o exclusión social, según afirman desde la Red Gallega contra la pobreza (EAPN). Empeoran los que peor ya lo están pasando, pues las personas en pobreza severa ya son más de 100.000 hombres y mujeres con ingresos inferiores a 332 euros mensuales. Y, por primera vez, la pobreza y la exclusión aumenta en las personas mayores de 65 años, una vez que el 62,9% de las pensiones están por debajo del umbral de la pobreza.





Hay algo más de cinco años, España se comprometió a sacar entre 1,4 y 1,5 millones de personas de la pobreza y la exclusión, pero a juzgar por los datos del informe elaborado por la EAPN demuestran que esta meta no se alcanzará, ni en Galicia ni en el conjunto del Estado de mantenerse las tendencias actuales, mucho más en éstos momentos de una mayor crisis económica y social como consecuencia de la Pandemia . Otro dato importante que se señala, en dicho informe, es que la “creación de empleo ya no es una garantía de salir de la pobreza”, pues muchos de los nuevos empleos que se crean son precarios o de baja calidad, tanto en Galicia como en el resto de España.





Por todo ello es cada vez es más necesaria una mayor voluntad política y unas medidas sociales más eficaces y acordes con la realidad de las personas. Como se señala en un informe de la Valedora do Pobo, “hay muchas situaciones que mejorar, cosas que cambiar y acciones que emprender”. Entre ellas, actuar para que las ayudas por situaciones de exclusión social no admiten demoras; si no se conocen y pagan con prontitud pierden su sentido.