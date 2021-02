La Xunta anuncia otro paso hacia la protección de Adro Vello e incluye una zona de pecios

Adro Vello vuelve a la palestra. Tras la polvareda política de hace unas semanas a respecto de la propuesta de comisión interadministrativa que proponen Concello y Diputación, pero que la Xunta declina, la administración autonómica anunció ayer otro paso en la larga tramitación hacia la declaración del conjunto como Bien de Interés Cultural (BIC).





Se trata de la remisión del informe patrimonial a los órganos consultivos. La superación del trámite, lo que ocurrirá salvo sorpresa mayúscula, permitirá incoar o iniciar el procedimiento para esta máxima catalogación patrimonial. Pero hasta entonces, el inicio de la tramitación traería ya pareja la protección cautelar del yacimiento.





La propuesta de delimitación de la Consellería de Cultura es comprender la zona excavada, “a área comprendida ata o outeiro granítico situado ao sur do xacemento, a antiga fabrica de salgadura e, polo leste, ata a punta mariña que pecha a praia de Carreiro”. También se incluiría “un contorno de protección que abranga a totalidade da enseada do Carreiro, sen que este afecte ao núcleo parroquial de San Vicente do Mar, que conta xa con protección patrimonial propia”. También incluirán una zona “no mar até a liña de cons”, “debido á potencialidade arqueolóxica desta enseada e ás numerosas referencias sobre a existencia de pecios”.





La Xunta explicaba ayer que el informe remitido ahora para dictamen es un “amplo traballo elaborado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural no que se recolle a importancia histórica, cultural e científica desta zona”. Ahora deberán valorar este trabajo el Consello da Cultura Galega, la Real Academia Galega de Belas Artes y la Facultad de Geografía e Historia de la Universidade de Santiago.





El informe a examinar “establece que a elección deste xacemento para a súa posible declaración como Ben de Interese Cultural fundaméntase no seu interese científico e na súa importancia dentro do panorama arqueolóxico de Galicia, sendo o Adro Vello un dos xacementos máis sobranceiros no ámbito da Comunidade Autónoma”.