José Ramón Gómez Fernández: “A partir del pico de esta tercera ola, la variante británica es la dominante en nuestra área sanitaria”

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés empieza hoy con la vacunación a los mayores de ochenta años. Una labor que se prolongará al menos durante dos meses, siempre en función del suministro de dosis. José Ramón Gómez Fernández es el gerente del área, donde han visto también que, en los últimos meses, coincidiendo con la tercera ola, la variante principal del coronavirus en la zona es ya la británica. El número de hospitalizaciones sigue, además, impidiendo la ejecución de las cirugías no urgentes.





¿Cuáles son los motivos que se barajan para explicar que esta tercera ola en el área haya tenido una incidencia mucho mayor que las anteriores?

El servicio de microbiología de nuestra área sanitaria han estudiado desde finales del año pasado un importante número de muestras y han llegado a la conclusión de que la variante británica se ha expandido ya por nuestra Área. A finales de diciembre de 2020, hasta mediados de enero, la cepa británica se mantuvo con unas prevalencias próximas al 40 %. A partir de la tercera semana de este año, coincidiendo con el pico de la tercera ola, esta variante se hace dominante, se detecta en el 87 % de las muestras estudiadas en esta tercera semana. Después del pico de la ola, el porcentaje de detección de esta variante se mantiene estable, entorno al 70 %.





“El proceso de vacunación a mayores de ochenta años arranca hoy y se prolongará durante los meses de marzo y abril, siempre en función del número de dosis que nos llegue”





¿Cuáles son las previsiones que se manejan sobre la campaña de vacunación?

La citación para los mayores de 80 años se realiza telefónicamente por parte de 10 PSXs de centros de salud con los que hemos formado un equipo, que se centraliza en el Hospital Provincial, y que será el responsable de contactar con cada persona para establecer la cita. Como es conocido, la citación comienza por la letra H y se inició este pasado jueves día 18 de febrero.





La vacunación comienza este lunes, 22 de febrero, y se prolongará durante los meses de marzo y abril, siempre en función de la cantidad de vacunas que nos lleguen.

Será en diversos centros de atención primaria, concretamente en la comarca del Salnés son 5 (San Roque/Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Cambados, O Grove y Baltar/Sanxenxo), en los que se llevará a cabo la vacunación y la administración de las dosis. Se realizará por los mismos equipos de enfermería que han llevado a cabo la vacunación de los profesionales sanitarios. Aquellas personas que no puedan acudir a los centros quedarán para el tramo final de vacunación de los mayores de 80 años que serán vacunados en los domicilios.





Este proceso de vacunación, ¿puede llegar a influir de alguna forma en la actividad de los centros de atención primaria?

No. La vacunación no influye sobre la actividad de los centros de atención primaria, puesto que las enfermeras que administran la vacunación y los PSXs que citan a los mayores son sustituidos en su centro de trabajo.





“Estos meses se ha realizado actividad quirúrgica urgente. En cuanto se normalicen los ingresos se empezará de forma progresiva con la actividad programada no urgente”





Con esta tercera ola las UCI se vieron desbordadas, pero también el personal ¿Sería necesario abordar ambas cuestiones en un futuro?

En esta tercera ola en todos los hospitales la presión ha sido mayor que en las anteriores, en el hospital público do Salnes los pacientes Covid que han precisado ingreso lo han hecho en la tercera planta, como en meses anteriores y no hizo falta habilitar más. En el Hospital de Montecelo fueron necesarias 5 unidades de hospitalización y en la actualidad están operativas 2 unidades y media.





En el ámbito de pacientes críticos, no obstante, la situación no es la misma, a pesar de que en la semana pasada hemos bajado el número de pacientes Covid en críticos, nuestro pico fueron 32 pacientes, y hemos llegado a 15. Pero esta evolución no ha sido la misma en el caso de pacientes críticos no Covid, que han aumentado mucho. El pasado fin de semana llegamos a superar los 40 pacientes críticos, con 16 Covid y 25 no Covid. Esto ha hecho que este fin de semana de nuevo contamos con el apoyo del Hospital Álvaro Cunqueiro al que se han derivado 4 pacientes.





¿Cuándo se prevé que se pueda retomar la actividad quirúrgica normal?

En el Hospital Público do Salnés durante estos meses se ha estado realizando actividad quirúrgica urgente y aquellas no demorables. En cuanto se normalicen los ingresos en la hospitalización se empezara progresivamente con la actividad programada no urgente.