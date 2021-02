La Guardia Civil investiga un supuesto altercado con lesión a un perro con una horquilla

La Guardia Civil se desplazó ayer a Corvillón para recabar información sobre un supuesto altercado que habría tenido lugar hacia el mediodía entre dos vecinos y en el que, al menos, resultó herido el perro de uno de ellos. Se investiga si hubo además algún tipo de agresión entre las personas.





Sin denuncias por ahora

Una clínica veterinaria atendió al animal herido hacia la una de la tarde. Presentaba una lesión en una oreja que, supuestamente, le habría producido un vecino al golpearlo con una horquilla o similar objeto.





Así al menos era el relato que ayer manejaban las autoridades, a las que también llegó que el dueño del animal herido pudo haber agredido al vecino que habría dañado a su mascota.





Alertados por esta supuesta trifulca, acudieron al punto, para comprobar si había o no alguna persona herida o incluso tendida en la zona, como se llegó a alertar. Investigaron en el entorno, pero no encontraron a nadie herido. Ayer no trascendieron valoraciones de fuentes oficiales, pero otras próximas al caso señalan que al menos hasta ayer por la tarde no constaba denuncia. Con todo, no se descartaba que hoy lunes se pudiese llegar a formalizar alguna.