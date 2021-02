Javi Nogueira: “Sara Gómez es la jugadora más inteligente de la liga”

La tercera victoria seguida del AD Cortegada, lograda el sábado en Plasencia, le permite encarar los últimos seis partidos de liga con cierta tranquilidad de cara al objetivo de lograr la permanencia. Tiene dos victorias de ventaja sobre el último clasificado, el MagecTías, y cuatro sobre el peor penúltimo de los tres grupos, que es el Tecnigen Sevilla, que sería el que perdería también la categoría en caso de finalizar así la liga.





Además en el calendario que tiene por delante el equipo de Vilagarcía todavía le quedan rivales directos a los que medirse, como el propio MagecTías canario, y el ADBA, al que aventaja en un triunfo. El equipo de Javi Nogueira ha logrado revertir su delicada situación merced a sus tres victorias seguidas, cimentadas según el técnico en la mejoría experimentada en defensa. “Era uno de los puntos a mejorar y evidentemente cuando dejas en dos partidos seguidos a tu rival en 5 puntos en un cuarto o no dejas que te metan más de 50 es que hay una mejoría”, dice Nogueira, que achaca esta progresión del equipo a la calidad de los entrenamientos. “Está siendo fundamental contar con doce jugadoras cuando hace mes y medio estábamos con ocho o en alguna semana con siete, esto se está notando en el juego, la defensa, la actitud, el ritmo...”





Las victorias dan alas. A nivel mental las jugadoras han recuperado el ánimo y la confianza. “Cosas que antes nos pasaban, como el día de Rosalía que tocamos fondo a nivel de confianza, ahora no ocurren”. Un ejemplo claro sucedió el sábado en la pista del cuarto clasificado, “cogimos 17 puntos de ventaja, nos remontaron pero las jugadoras fueron fuertes de cabeza para volver al partido. Eso lo hemos mejorado mucho”, sostiene el entrenador vilagarciano.





En ataque, en las tres últimas victorias Sara Gómez ha dado un paso adelante promediando 18 puntos por partido. “A Sara la forma de jugar le va más, está mucho mejor físicamente, ya que después de un año parada le faltaba rodaje, pero esté bien o no esté bien para mí es la mejor jugadora de la liga, aunque he de reconocer que no he visto a todos los equipos. Por lo menos es la más inteligente. Es como si tuvieras un ordenador y pulsas una tecla para que haga algo y lo hace, da igual lo que sea. El día que necesitamos que meta puntos, lo hace. Si necesitamos que defienda a la mejor jugadora del otro equipo, pues también. Sara es un ejemplo en el campo en los partidos y también entrenando todos los días”, explica Nogueira.

Otra de las jugadoras destacadas en ataque en las tres últimas victorias ha sido Teresa Sedlakova, con sus más de 14 puntos por encuentro. Nogueira explica que su mejoría se debe a la llegada de Mercy Wanyama. “Aunque esta última no está jugando todo lo que tenía que jugar por adaptación, en los entrenamientos se nota. El nivel de Teresa sube en parte porque tiene a una compañera con esa altura y ese peso que le exige todos los días”.





El Cortegada ya piensa en el duelo del sábado ante el Adareva Tenerife, que está en mitad de la tabla con un balance de 10 victorias y 11 derrotas. Será a partir de las 19.30 horas en Fontecarmoa y una cuarta victoria seguida supondría sellar la permanencia de forma virtual para las vilagarcianas.