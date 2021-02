O Grove actualiza su sistema de recaudación y permitirá fraccionar el pago de los recibos

El Concello de O Grove actualiza su sistema de recaudación de los tributos locales que permitirá solicitar el fraccionamiento en los pagos de los recibos, sin intereses, siempre que se solicite dentro del ejercicio de liquidación. Es decir, los vecinos podrán abonar en varias cuotas cada recibo correspondiente a las diferentes tasas dentro del mismo año, algo que hasta ahora no era posible.





Esta facilidad en el pago, que fue aprobada en el Pleno ordinario del lunes, estará disponible a partir del próximo año fiscal. Según explicó el alcalde, José Cacabelos, esta modificación en la ordenanza ha sido propuesta directamente por la tesorería del Concello y, por lo tanto, no es una determinación política, pero supondrá una mejora en el sistema de recaudación municipal “adaptándose ás necesidades dos tempos que corren”. El programa de recaudación fue cambiado el pasado año con un coste de 25.000 euros y ahora desde el departamento de tesorería se está reprogramando para adaptar las posibilidades que el programa ofrece para facilitar el cobro de los tributos.





Con todo, esta propuesta no convenció al grupo municipal de EU, que considera que esta actualización sería una buena oportunidad para cumplir la petición izquierdista para que los vecinos puedan agrupar todos sus tributos y fraccionarlos en conjunto de forma mensual, trimestral o semestral. Y es que fraccionamiento que acuerda el ejecutivo meco es un trámite “engorroso” ya que hay que pedir este método de pago con cada recibo.





“Papeleo e máis papeleo”, lamenta el portavoz José Antonio Otero, quien insistió en que la sugerencia de EU sería “máis beneficiosa para a economía de todas as familias que terían un maior control, e ocasionaría unha menor morosidade para as arcas municipais”.





El BNG continuó en la misma línea criticando que “nos tempos nos que estamos a forma de cobrar os tributos non debería ser en dentes de serra, poñendo en tensión ás contas dos veciños”.





Errores en los cobros

Por su parte, el PP se abstuvo en la votación de la moción del gobierno local, no si antes reclamar que se revise y se actualice el padrón, ya que “estanse cobrando impostos a persoas falecidas e hai outros erros como cobrar ás oficinas como si foran locais de hostalería”. Ante esta cuestión, el alcalde apuntó que el siguiente paso en el proceso de actualización será la regulación del IBI y las tasas de basura, agua y saneamiento, ya que el Concello ha detectado viviendas que no pagan estos impuestos al no tener dado de alta los bienes.