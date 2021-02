El Ayuntamiento de A Coruña se une a la Diputación y a Sada y recurrirá el fallo de Meirás

El Ayuntamiento de A Coruña también recurrirá la sentencia de Meirás. Así lo confirmó la alcaldesa, Inés Rey, para quien “es complicado de entender y de explicar esa parte de la sentencia donde se habla de posesión de buena fe y esa obligación de indemnizar a quien no era legitimo dueño del pazo”, y es que el dictamen de la Audiencia Provincial de A Coruña la Audiencia Provincial de A Coruña, aunque ratifica que el inmueble es propiedad de la Administracion del Estado, considera que los Franco actuaron de “buena fe” y obliga a compensarlos por los gastos contraídos desde 1975.





1 Con Sada y la Diputación Provincial de A Coruña

A Coruña se suma así al Ayuntamiento de Sada y a la Diputación Provincial, que anunciaron que recurrirán, frente al posicionamiento mantenido por la Abogacía del Estado, que no lo hará, al igual que la Xunta.

“Entendemos que es susceptible de ser recurrible”, indicó la alcaldesa que, en cualquier caso, aseguró respetar “los posicionamientos procesales de todas las partes” y que, al tratase se un recurso de casación, habrá que esperar si lo admite el Supremo.





Pero –continuó la mandataria– el “compromiso” del Ayuntamiento de A Coruña es “firme” con la recuperación de Meirás.





2 Un cambio de posición por dignidad y respeto

Por su parte, el BNG volvió hasta Meirás para desde allí, desde el exterior del inmueble, instar al Gobierno del Estado a rectificar su decisión y presentar recurso “contra a sentenza que obriga a indemnizar aos Franco tras ter ocupado o inmoble durante décadas, algo que non só repugna desde o punto de vista da dignidade democrática senón que, ademais, supón un ‘agasallo xurídico’ que arrisca a devolución do pazo ao patrimonio público”, intervino la portavoz nacional, Ana Pontón.





“Non podemos pagar dúas veces pola devolución dun ben roubado e por iso reclamamos ao Goberno de Pedro Sánchez que rectifique a decisión de non recorrer esa sentenza vergoñenta desde o punto de vista democrático pero que, ademais, supón un agasallo xurídico para a Familia Franco, porque o principal problema que podemos ter desde o punto de vista xurídico é que o Estado non recorra esta sentenza abrindo así o camiño aos Franco para que en estancias superiores poidan darlle a volta á sentenza que por primeira vez recoñeceu que Meirás era público e que tiña que formar parte do patrimonio dos galegos e das galegas”, argumentó Ana Pontón.





Para el BNG resulta “inconcibible que esta sentenza non reciba unha resposta política e xurídica, porque supón asumir que os Franco estiveron no pazo de boa fe dándolle unha labaza ás vítimas da ditadura e, desde o punto de vista xurídico, porque non se pode asumir que estiveron na súa propiedade”, añadió Pontón.





En este sentido, los nacionalistas volvieron a reclamar al Ejecutivo de Sánchez a “que non rompa a unidade social e que atenda ao clamor que en Galiza reclama a devolución ao patrimonio público sen pagar nin un só euro a uns Franco que ocuparon de maneira ilexítima o inmoble durante corenta anos” y a que escuche a los ciudadanos “que están expresando manifestacións publicas diversas pedindo o recurso” y, en este sentido, aplaudió la postura de las instituciones dispuestas a recurrir.el dictamen: “Pedímoslle a Sánchez que non rompa esa unidade e que interpoña o recurso canto antes para evitar calquera indemnización aos Franco”.





Ana Pontón: “Cada vez son máis os que alertan dun posible pacto oculto entre o Goberno e os Franco”

Para la portavoz nacional del BNG, primer partido de la oposición en Galicia, “neste asunto só hai dous lados, o lado da dignidade e da defensa do ben común, ou o lado dos intereses dos herdeiros do ditador Francisco Franco.





En este sentido,la representante nacionalista advirtió de que “son cada vez máis as voces que alertan sobre un posible pacto oculto entre Goberno e os Franco para non presentar ese recurso” ante el Tribunal Supremo. “ Agardamos que, pola vía dos feitos, se desminta esta posibilidade recorrendo a sentenza e pechando o camiño a calquera agasallo xurídico aos que se beneficiaron durante décadas dun espolio e que intenten facerse de novo comn Meirás.





Así, Pontón aseguró que su formación “ten moi claro de que lado está: do lado da dignidade, das asociacións que loitaron e loitan pola recuperación da memoria, que permitiu ese primeiro gran paso dunha sentenza histórica que recoñecía a titularidade pública do pazo e a mala fe dos Franco e non podemos permitir agora este paso atrás”, atajó la líder nacionalista desde Meirás.