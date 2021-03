Los vecinos de Adina llevan a la Diputación sus propuestas para el proyecto de seguridad vial de la EP-9206

Una amplia representación de los vecinos de la parroquia de Adina se han reunido con la Diputación de Pontevedra para conocer el proyecto de seguridad vial que la administración provincial y el Concello de Sanxenxo tienen previsto acometer en la EP-9206 entre Portonovo y A Vichona.





El diputado provincial de infraestructuras y vías provinciales, Gregorio Agís, se reunió el viernes con la Asociación de Vecinos San Miguel de Adina, la ANPA del Colegio Abrente y la Plataforma Vecinal O Pombal para mostrarles el plan que se llevará a cabo. A grandes rasgos, indica el portavoz de la Plataforma O Pombal, José Soutullo, “amosáronnos como van a quedar as carreteras, beirarrúas e pasos de peóns. O proxecto gustounos, salvo pequenos detalles”.





Y es que para los vecinos, la propuesta de la Diputación contempla una acera que baja hacia Portonovo desde el colegio Abrente a mano derecha que termina en la sede del Servizo de Emerxencias y que incluye dos pasos de peatones para llegar a la Rúa do Río. Esta distribución no complace a los colectivos, ya que creen que la mejor opción sería dar continuidad a la acera hasta la vieja Rúa do Río, que también debería ser humanizada. “Aínda que a Diputación di que vai poñer pasos de peóns elevados, pensamos que a nosa proposta é máis segura. Para a veciñanza e os rapaces que van ao colexio é menos perigoso seguir pola beirarrúa que andar a cruzar dúas veces a carretera”, apunta Soutullo. Sobre la petición de humanización de la Rúa do Río, una demanda también solicitada por el Club de Jubilados de Portonovo, el portavoz avanza que Diputación y Concello van a “reflexionar” incluir en el proyecto una actuación para mejorar el vial.





Problemas con las cunetas

A mayores, otra de las peticiones de los vecinos y que la Diputación se comprometió a estudiar, es la de eliminar las cunetas que hay en la zona del cementerio de Adina, porque son “trampas mortais”, señala José Soutullo, quien explica que “son grandes e profundas, a xente que pasa por ahí pode caer e os coches meten as rodas nelas”.





El proyecto de mejora de la seguridad vial en la EP-9206 supondrá una inversión que rondará el millón de euros y que estará financiada por la administración provincial y un 30 % por el Concello de Sanxenxo. Todavía quedan muchos trámites pendientes y el documento deberá pasar primero por el Pleno de la Diputación y también por el municipal, por lo que los trabajos no darán comienzo hasta el próximo año.





Reposición de los bolardos

Mientras tanto, los vecinos pidieron al diputado Gregorio Ajís la reposición de los pivotes que instaló la administración provincial el pasado verano como una medida rápida para mejorar la seguridad vial en la subida de la EP-9206 donde aparcan numerosos vehículos que impiden el paso de los peatones. “Foron quitados por vandalismo e de cara o verán son moi necesarios porque pasa moita xente e fai falta o espacio xa que é unha carretera moi transitada”.





Los vecinos, que recogieron 1.600 firmas para reclamar soluciones en esta zona, esperan con ansia que se ejecute este proyecto que supondrá una importante mejora en la seguridad vial, “tal e como está agora, calquera cousa que se faga é mellor”, indican desde la Plataforma O Pombal.