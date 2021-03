El BNG de Ribeira reclama al Concello el mantenimiento de los parques y zonas verdes

El BNG de Ribeira solicita al gobierno local que mejore el plan de limpieza y acondicionamiento de los parques y zonas verdes del municipio que presentan un estado de “desleixo”.





Según el nacionalista Luis Pérez Barral, “debe facerse unha posta a punto porque moitos parques presentan carencias importantes. Calquera persoa pode atopar en elementos de xogo infantís; partes rotas, limo acumulado polo paso do tempo, suciedade, ferruxe, valos de madeira sen pintar nin vernizar, zonas de xogos sen acolchar e un longo etcétera”. “Tamén nas áreas verdes hai unha falta de planificación na roza da vexetación, pois é habitual atopar abundante vexetación que debería estar rozada para que a veciñanza poida desfrutar en condicións da área de lecer cando hai bo tempo”, señala el portavoz.





Para la formación, el Concello de Ribeira “é consciente destas eivas, pois non é a primeira vez que levamos ao Pleno as deficiencias en zonas infantís e áreas de lecer, senón que tamén o teñen feito veciños e veciñas a título individual e mesmo clubs deportivos, ou as asociacións veciñais como a Asociación de Veciños de Carreira, a Asociación Social e Cultural de Bandaorrío ou a Asociación de Veciños de Oleiros, entre outros colectivos”.





Parques inclusivos y seguros

Además, desde el BNG reiteran la necesidad de cubrir varios parques infantiles para que puedan ser utilizados todo el año. Asismismo, añade Pérez Barral, “habería que instalar paneis con indicacións de uso e variedade de xogos para as diferentes idades a todos os parques do municipio”.

Por otro lado, los nacionalistas instan al Concello de Ribeira a que cuente con parques inclusivos y adaptados a los pequeños con movilidad reducida, y proponen adoptar las medidas necesarias para mejorar la seguridad de los parques están mas cerca de las carreteras.