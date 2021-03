Cambados lleva las actividades del 8M a lo telemático para reducir los riesgos de contagios

Las actividades del Concello de Cambados con motivo del Día de la Mujer se trasladan este año al formato telemático, adecuándose así a las “recomendacións sanitarias e protocolos Covid”, indican desde el ejecutivo. Todo para “non crear riscos innecesarios e contribuír á baixada de casos activos no noso concello e así mellorar a incidencia acumulada na área sanitaria para que se consiga unha relaxación no nivel de restricións”.





Sin presencia institucional

Debido a ello, el gobierno municipal también adelanta que no acudirá a la concentración convocada por la CIG y autorizada por la Subdelegación del Gobierno el lunes 8, a las 12:30, en la Praza do Concello. El bipartito era claro en las razones para esta ausencia: “O equipo de goberno non vai participar en ningún acto que poida chegar a congregar persoas de diferentes círculos de convivencia —como xa ocorreu coa concentración pola Sanidade, actos públicos, Plenos presenciais, etc—, por respecto ás vítimas do coronavirus, ás súas familias, aos sanitarios, ás persoas que están realizando traballos esenciais e non poden ver aos seus seres queridos, aos nenos que quedaron sen cabalgata, sen Entroido... polo menos ata que a incidencia acumulada en Cambados baixe dos 250 casos por 100.000 habitantes. Cousa que, a día de hoxe, non ocorre”, insisten en recordar.





Actividades

En cuanto a los actos previstos, además de los ya avanzados desde el CIM mancomunado, hay más propuestas. La lectura del habitual manifiesto será a las 12, en el salón de Plenos del Concello, con los portavoces municipales, representante del CIM y medios, cita que se emitirá través de las redes para el público en general.





Se cuenta además con la campaña de sensibilización “Cambadesas con Historia”, que difundirá en redes sociales, durante todo este mes, el relato sobre quince mujeres “referentes”, con labor destacada en el municipio. Hay también programada una webinar, o contenido formativo en vídeo a través de Internet, “Móstrate Salnés-Asociación de Mulleres”, el día 8, de 17 a 20 horas. La jornada explorará las posibilidades de “facer rede de mulleres” a través de diferentes iniciativas en marcha en la comarca.





Igualmente en redes se desarrollará “Somos o teu equipo”, sobre quince mujeres referentes del deporte en Cambados. “Linguaxe Inclusiva. Entidade Local” será otra acción, dirigida al personal del Ayuntamiento, para formar sobre lenguaje en igualdad. Será en marzo, abril y mayo. Esta tendrá su correspondiente versión para la ciudadanía, articulada en los centros educativos y, para el público en general, a través de las redes sociales.





Las personas interesadas pueden ampliar datos e inscribirse en igualdade@cambados.es o en el teléfono 650 360 245, también por WhatsApp.