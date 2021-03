Parquistas de Carril piden a la Xunta el dragado urgente de Os Lombos

Parquistas y mariscadores cuyo marisco se ha visto afectado por los temporales de las pasadas semanas exigieron ayer a la Xunta de Galicia a pie de playa un dragado urgente de la zona de Os Lombos. Creen desde una parte del sector carrilexo que eso haría que el agua dulce se desviase por la otra cara de Cortegada y afectase en menor medida a la salinidad de los parques de cultivo. Algunos de los afectados explicaron ayer la problemática de la mortadad en sus viveros al alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, a algunos de sus ediles y al diputado autonómico socialista, Julio Torrado. En el encuentro no estaba nadie de la Agrupación de Parquistas presidida por José Luis Villanueva que es la que aglutina al mayor número de titulares de parques de cultivo.





Uno de los afectados, José Manuel Longa, explicó que en las últimas semanas se han vivido momentos de “salinidade cero”, lo que conllevó la “mortandade da ameixa babosa case por completo. A xapónica e o berberecho aguantan un pouco máis, pero tamén acabarán morrendo porque agora vai vir o episodio de que as augas van estar máis quentes”. Longa explicó que “hai uns tapóns de area nos Lombos que están hacia Rianxo e Leiro e a auga doce pois vén toda hacia os parques”. La situación se complica, asegura, cuando llueve “e corre o vento do sur”. Estos parquistas consideran que el año está perdido y que es muy difícil cuantificar las pérdidas porque “segundo o tamaño do parque e do propio parquista pois sementouse máis ou menos”, pero asegura que “está todo xustificado con facturas e, polo tanto, sábese as perdas que tivo cadaún”. Además del citado dragado piden que se abran unos canales en el río para facilitar el viaje del agua dulce por la otra parte de Cortegada.





El tema, al Parlamento

El alcalde vilagarciano, Alberto Varela, expuso que “novamente a Corporación acode á chamada de auxilio do sector” y matizó que “dado que agora a Xunta xa recoñeceu cal é a causa da mortandade do marisco, agora non pode mirar para outro lado e ten que dar respostas ao sector con axudas directas”. De hecho fue él el que anunció que el grupo parlamentario del PSOE llevará este asunto a O Hórreo.





Por su parte el presidente de la Agrupación de a pie de Carril, Rolando Vidal, también pidió la búsqueda de una solución para el regato de A Tripeira que desemboca en la playa de A Concha y que, según dice, “afecta directamente a nuestra concesión en la playa de A Compostela. É unha auténtica chapuza”.





Respecto a la situación de Os Lombos apuntó que “hai tres ameixas vivas e catro ou cinco berberechos”.