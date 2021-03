Las trabajadoras de las escuelas A Galiña Azul y del centro de día de Boiro endurecerán sus protestas

Las trabajadoras de las escuelas infantiles A Galiña Azul de Praia Xardín y O Saltiño (Boiro) y de Rianxo, así como del centro de día boirense, servicios todos ellos gestionados por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, acordaron endurecer las protesta iniciadas hace un par de semana con una huelga indefinida, que empezó con un paro de 24 horas en la jornada del 18 de febrero y que prosiguió el jueves siguiente con un parón de tres horas. En la asamblea celebrada esta semana con la sección sindical de la CNT en dicho consorcio, así como con Asociatem, las trabajadoras valoraron “moi positivamente” esas dos protestas realizadas en defensa de la continuidad de sus puestos de trabajo, “a pesar dos servizos mínimos abusivos decretados que actualmente continúan denunciados en vía xudicial”, precisaron las afectadas.





Las trabajadoras de estos centros, así como de hogares residenciales, centros de acogida y personal de servicios de inclusión y contra la violencia de género, así como el resto de los pertenecientes al referido consorcio autonómico, consideran que lo celebrado hasta la fecha ha sido “un éxito”, tanto por el seguimiento de la convocatoria de paros mencionadas, como de las docenas de concentraciones y protestas a las puertas de los centros de la red de dicho consorcio repartidos por toda Galicia, en la propias sede de dicho organismo en San Lázaro y en redes sociales “onde as folguistas visibilizaron a súa revindicación de estabilidade laboral”, precisaron desde la CNT.





Desde los sindicatos convocantes de estas acciones de protesta consideran “un auténtico escándalo as mentiras do xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, quen en comparecencia en sede parlamentaria indicou que estaba a dialogar co comité de folga, cando non existe a día de hoxe ningunha negociación nin vontade de negociar para tentar solucionar este conflito, e cando ademais Xunta e Consorcio están legalmente obrigados a negociar coas folguistas”, indicó la CNT. En este sentido, las trabajadoras consideran que “deben endurecerse o conflito e as protestas” para obligar a la Xerencia del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar y a la Xunta a sentarse a negociar y buscar una solución para “o futuro laboral do personal temporal en fraude e abuso de contratación do consorcio”.





Desde la CNT y Asociatem se acordouse desconvocar la actual huelga indefinida en la modalidad de parones de tres horas todos los jueves, motivo por el que hoy no se realizarán, y empezar en los próximos días una nueva convocatoria de huelga de día completo en semanas alternas. De igual modo, acordaron el diseño de un amplio calendario de movilizaciones y acciones de protesta para visibilizar el conflicto “froito da política laboral existente no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar”. De igual modo, refirieron que hay una proposición de ley en el Senado que, de aprobarse, supondría que esas trabajadoras pasarían a ser fijas o personal a extinguir, pero sólo en el caso de que la convocatoria del concurso público anunciado no se haga con anterioridad a la aprobación de esa ley, “Pero estes días o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar anda con presas para aprobar a RTP, imprescindible para a convocatoria da nosa oposición”, precisaron.