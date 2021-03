La Praza de Caldas se viste de lila por el 8-M

Con el objetivo de mostrar los espacios públicos cotidianos en clave feminista la Praza de Abastos de Caldas se viste estos días de lila con motivo de la próxima conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Los diez puestos que ofrecen sus productos en este emblemático edificio de la villa termal han querido este año poner su granito de arena a la lucha femenina que en este 2021 será un poco diferente debido a las restricciones de la Covid-19. "Das dez persoas que vendemos na Praza oito somos mulleres, daí que tamén queiramos reivindicar que este é un espazo moi feminizado e que hai que visualizar", explica Susana, una de las encargadas de la decoración y vendedora. De hecho señala que el Concello de Caldas ha promovido un homenaje a mujeres trabajadoras de la localidad y que dos, precisamente, venden en la Praza de Abastos. "Pareceunos ao mesmo tempo unha boa forma de aplaudirlles ese recoñecemento", matiza.





Lo que tienen claro en la Praza de Abastos es que esta campaña del 8M llega para quedarse en estas instalaciones. "Todos os anos faciamos algo polo Día do Pai ou o Día dos Namorados e este ano dixemos... Por que non tamén polo Día da Muller? E aquí estamos", explican. Lo cierto es que no hay más que darse una vuelta por este edificio público para impregnarse de las reivindicaciones del 8-M.





Por otra parte en el Concello de Catoira conmemorarán la celebración del 8M con carteles redondos en los árboles de la Alameda. Estos contienen frases o palabras de empoderamiento de la mujer y estarán visibles todo el mes de marzo.