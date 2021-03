Cruce de reproches entre Durán y el PSOE por casos en el Concello: “Es una infamia. ¿Qué clase de chusma son?”

Tres contagios registrados en la plantilla del Concello de Vilanova han servido de base para un beligerante cruce de acusaciones entre el PSOE y el alcalde, Gonzalo Durán. Los socialistas acusan al regidor de no informar al resto del personal ni de aplicar las medidas con posibles contactos estrechos.





Él lo niega rotundamente. “Es una mentira y una infamia”, asegura el regidor. La agrupación socialista dio a conocer que dichos trabajadores pertenecen a un determinado departamento y que, dicen, solo uno quedó en casa “cando o resto de traballadores non se lle advertiu do feito”. Los socialistas señalan, asimismo, que “tamén se verificou o feito de que estivo en corentena o tenente de alcalde e deputado provincial, que se saiba. Tampouco temos coñecemento de se o alcalde, que non acudiu ao seu traballo o lúns, estivo enc orentena, mentras ao personal déixano a súa sorte”.





La versión de Durán es completamente distinta. “Todos los contactos directos se mandaron ese día a la mutua a hacer PCR”, explica el alcalde, que incide en que el resto de la plantilla del Concello, incluso la que llevaba meses sin tener contacto con los trabajadores del departamento afectado, acudieron al cribado que se llevó a cabo en el municipio. “Que no mientan”, advierte Durán a los socialistas. El regidor apunta que se tomaron “todas las medidas y más” que marca el protocolo anti-covid.





El PSOE vilanovés va más allá y señala que uno de los trabajadores participó, como jurado, en un proceso de selección de personal, días antes de dar positivo. “Estivo en contacto, ademais de co resto de persoas que forman o tribunal, con todos os demandantes de emprego que se presentaron. Por riba, o día antes de dar positivo reuniuse nunha oficina con todos os seleccionados”, señalan los socialistas. “¿Y él qué culpa tiene?”, se pregunta Gonzalo Durán, que acusa a la formación del puño y la rosa de “hacer política a costa de la enfermedad de los trabajadores”. El alcalde asegura que los demandantes de empleo estuvieron a tres metros del tribunal y con mascarillas y que el resto de la mesa se sometió a PCR.





Posible denuncia

Mientras que los socialistas se preguntan “¿quen é Gonzalo Durán para aconsellar a ninguén, cando a súa irresponsabilidade é tan flagrante, cando se cubre as súas costas e deixan á súa sorte ao resto do persoal e aos seus propios veciños e veciñas?”, el regidor plantea “¿qué clase de calaña y chusma hay en el PSOE de Vilanova?”. Durán advierte de que fueron los propios trabajadores los que pidieron que no se hiciese público el contagio y acusa a los socialistas de señalarlos.





“Es una vergüenza”, lamenta el alcalde, que recuerda la O de Obrero del PSOE y advierte de que dar datos sobre la persona contagiada podría tener consecuencias jurídicas. “Esto no se puede hacer. Van a tener que explicarlo en el próximo Pleno”, asegura Durán, que califica de “asqueroso” y “vomitivo” el comportamiento socialista y los insta a pedir perdón a los trabajadores en “menos de 24 horas”.