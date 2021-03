Diego Romero y María Pérez reinan en la canoa gallega

El Campeonato Gallego de Invierno dio inicio a la temporada piragüistica en Galicia este fin de semana en el Complejo Deportivo David Cal, donde los representantes de los clubes arousanos brillaron sobre la distancia de 5.000 metros en las categorías, Juvenil, Sub 23, Sénior y Veterano. Destacaron el Club Breogán de O Grove, que finalizó el día con un botín de nueve medallas, destacando los triunfos de Diego Romero, Carmen Devesa, David Barreiro, y Diego Domínguez, así como los subcampeonatos de Tono Campos y Tania Álvarez. También el Náutico O Muiño de Ribadumia. Pese a la ausencia de Manuel Fontán el club de Cabanelas regresó de Verducido con tres medallas gracias al talento y el esfuerzo de las jóvenes María Pérez y Lúa Cubiella, y a la experiencia del isleño Ramón Ferro en veteranos.





El deportista del Breogán de O Grove Diego Romero se llevó su séptimo título de campeón de invierno consecutivo en C1 sénior, por delante de su compañero de equipo Tono Campos, mientras que la tercera plaza fue para Fernando Busto que viste la camiseta del As Torres Romería Vikinga.





En la prueba femenina de kayak, la tudense Tania Fernández logró el oro tras una bonita pugna con la grovense Tania Álvarez, del Breogán. La regata se decidió al sprint. La categoría Sub 23, con un alto nivel de participación, dejó como vencedores a David Barreiro, del Breogán de O Grove, en la prueba de C1, mientras que la cambadesa del Náutico O Muiño María Pérez ganó con solvencia a sus rivales en la regata femenina, siendo la primera en categoría absoluta y logrando su segunto título consecutivo en Sub 23, con Antía Romero del Ría Baixas tercera.

















En la categoría juvenil Diego Domínguez, del Breogán, logró ganar en la modalidad de canoa. Su compañera de club Carme Devesa venció en mujer kayak pese a ser todavía de primer año. En esta regata Lúa Cubiella, del Náutico O Muiño, se colgó la medalla de bronce, por detrás de Antia Landeira (Naval de Pontevedra). En la modalidad de canoa femenina el tercer puesto se lo llevó la catoirense del As Torrres Rosalía García.

El Breogán de O Grove cerró el Autonómico de Invierno con un total de 9 medallas (4 oros, 4 platas y 1 bronce), ya que en las pruebas de veteranas Eva Rodriguez fue segunda en K1 (45-49), al igual que Javier Blanco en C1 (50-54). El bronce llegó de la mano de Mili Piñeiro en K1 (35-39).





El Náutico O Muiño logró una tercera medalla gracias a Ramón Ferro en la categoría de veteranos, ya que fue plata en Canoa. El club ribamumiense contó con una baja sensible en el Campeonato Gallego, puesto que el vilanovés Manuel Fontán, máximo favorito al título en C1 Sub 23, no pudo competir por motivos personales.

El Campeonato Gallego de Invierno reunió a más de medio millar de deportistas, que compitieron divididos en dos jornadas. Abriéndose con la victoria de Jenifer Casal del E.P. Ciudad de Pontevedra en la prueba individual femenina de canoa, la segunda posición sería para Carla Sieiro del Piragüismo Poio y la tercera Andrea Piñeiro del Firrete.