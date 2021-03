Resurge el conflicto por Peña: Portos buscará otro concesionario y el Concello pide que medie la conselleira do Mar

Un cambio en los usos autorizados en el salón de Peña parecía la salida a un conflicto nacido hace un año entre Portos y el Concello porque acogía actos diferentes a los relacionados con el mar y esto generó denuncias. Se iba a solventar con una nueva Delimitación de Usos Portuarios de Cambados (DEUP) que llegó en diciembre, pero no ha sido así. La Xunta entiende que hay “falla de interés” en las instalaciones porque el Ayuntamiento ha renunciado a la autorización de usos temporal y aún no ha pedido una nueva concesión, así que “buscará outras alternativas de explotación”. Sin embargo, el gobierno local se defiende y explica que lo ha hecho porque entiende que ese permiso temporal quedaba sin efecto al ser anterior a la nueva DEUP –se concedió en noviembre– y estaba a la espera de poder reunirse y concretar los pormenores de una nueva concesión que incluyera las exigencias de la nueva Delimitación. Es más, insiste en que en ningún caso quiere perder Peña y pide la mediación directa de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, porque teme que las pretensiones sean “poñela en mans privadas”.





24.000 euros de tasas

En medio de toda esta vorágine hay una liquidación de tasas por valor de 24.000 euros que le llegó al Concello en febrero por un semestre de usos de Peña –hasta julio de este año–. El gobierno local lo sabía antes e insistía una y otra vez en reunirse con Portos porque considera que se acoge a la antigua DEUP y por tanto “non se axusta a dereito”, pero el ente público replica que han podido hablar directamente con los técnicos y que les han explicado todo el procedimiento que deben seguir para tener una nueva concesión y que ante la situación de la pandemia no es posible de otro modo.





Así que en este tiempo de pedir reuniones y no concederlas –según el Concello nunca oficialmente–, la Xunta siguió adelante con los trámites propios a cualquier concesión y le pide esa cantidad y también que la certifique pues “a explotación do Salón José Peña por parte do Concello está suxeita a unha bonificación do 100 %”, con lo cual no tendría que abonar nada, siempre que sean actividades que no generen beneficio económico. Pero el Ayuntamiento lo niega y ha recurrido.





Los responsables municipales dicen que le indicaron que “tiñamos que presentar o 31 de Decembro unha solicitude de exención, cando este canon esta exento segundo establece o disposto no artigo 40.2.j).2 da Lei 6/2003 de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, que non establece a necesidade de solicitar ou presentar ningunha documentación para a aplicación da exención nel regulada. Á vista do anterior, trataríase esta dunha exención ‘ex lege’, non existindo base legal para entender que se trata dunha exención rogada. Polo tanto, non é axustado a dereito condicionar a aplicación da exención a presentación dunha documentación que non ven determinada nin requirida pola Lei 6/2003”.





Pero además, insisten, es que “a autorización de ocupación para o uso do Salón Peña remitida por Portos o 16 de novembro vencellaba o uso das instalacións a DEUP do 2014, que xa non esta en vigor dende o 31 de Decembro de 2020. Por tal motivo o Concello de Cambados entende que a autorización outorgada con data 16/11/2020 non pode ser efectiva unha vez aprobada a nova DEUP, que modifica os usos autorizados” .

Es por ello, dicen, que “urxe” una reunión “sexa telemática ou presencial” como “vimos demandando dende hai meses”. Ahora, a la vista de la nueva situación, piden que sea directamente con la conselleira al considerar que Portos “pretende delimitar uns usos que non se axustan á lexislación vixente e pretende cobrar un canon de 50.000 euros anuais polo aproveitamento de uso, cando estamos exento do mesmo segundo a lexislación autonómica”.





A esto añaden que la reforma de esta antigua conservera fue financiada con un millón de euros “dos cambadeses”. Cabe recordar que el Concello la rehabilitó en 2007 y consiguió una subvención del 1 % del Fondo Cultural de Cultura. Sin embargo, entienden que “en caso de non poder cobralo canon, semella que pretenden poñela en mans privadas, algo que o pobo de Cambados está totalmente en contra”.