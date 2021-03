La Mancomunidade ofrece orientación laboral a parados de A Illa, Meis, Meaño y Ribadumia

Un total de 326 personas en situación de desempleo recibieron la atención personalizada del nuevo servicio de Orientación Laboral de la Mancomuninadade de O Salnés que empezó su andadura el pasado mes de septiembre.





Este nuevo servicio que ofrece la entidad comarcal permite que los concellos más pequeños de la comarca, como son A Illa de Arousa, Ribadumia, Meis y Meaño, puedan contar con este recurso que presta un asesoramiento muy necesario a la hora de favorecer la inserción laboral, sobretodo en estos momentos en los que la pandemia ha dado un duro golpe al mercado laboral.





Desmotivación pandémica

La presidenta de la Mancomunidade de O Salnés, Marta Giráldez, junto con la orientadora laboral Sonia Otero, dieron cuenta ayer de las datos recopilados durante los últimos seis meses en el que 326 personas fueron atendidas por vía telefónica, un método que está resultando más fructífero que las habituales citas presenciales por la facilidad para contactar con las personas. ”Moita xente non sabe que precisa esta orientación, pero na búsqueda de emprego á información é moi importante, non se pode limitar a facer un currículo e envíalo. Descoñecen que hai outras alternativas para a búsqueda de emprego, e cando lles explicas todo, a chamada remata con satisfacción”, apunta Otero, quien destaca que a principios de año ha habido más colocación que en el final del 2020. Con todo, explica la orientadora,“a pandemia está provocando un extra de desmotivación para atopar traballo, porque a xente ve que non pode poñer nada en marcha xa que as restriccións sanitarias están limitando moito”.





Para estos cuatro concellos en los que se centra el servicio prioritariamente, se trata de un recurso muy necesario y que no podrían asumir de manera individual. De este modo, la oficina de orientación supone un coste anual de 25.000 euros de los cuales los Concellos solo tienen que aportar mil euros y el resto lo financia la Xunta de Galicia.