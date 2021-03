El sector y el PP cierran filas contra la ley que “desconoce” la industria en el litoral gallego

El proyecto de ley de cambio climático que ultima el Gobierno central ha encontrado una oposición frontal del sector del mar-industria gallegos. Representantes de esta cadena que integra a cocederos, depuradores, conserveros, cofradías y mejilloneros acudieron ayer a un acto convocado por el PP en Cambados, pancarta incluida, para cargar contra el Ejecutivo socialista y reclamar la modificación del texto.





Unos y otros coinciden en que esta ley desliza en su articulado la propuesta de modificación normativa en materia de Costas que hace un par de años había encontrado ya un rechace firme en Galicia. Tras conseguir entonces un paso atrás, afirman que ahora el texto que “pon en perigo” a este tipo de industrias asentadas en las líneas de afectación litoral se cuela por la “porta de atrás” en la ley sobre cambio climático. Por ello, esperan que en unas semanas, cuando el texto entre en comisión en el Congreso, donde afrontará las enmiendas que presenten los grupos como el popular, el articulado se pueda cambiar para salvaguardar el futuro de estas empresas y de sus trabajadores. “Quien no entiende que un cocedero, una piscifactoría o una conservera tiene que estar al lado del mar, es que no conoce Galicia”, reprochó ayer Roberto Fariña, presidente de Agade (Asociación de Empresarios Depuradores de Molusco). De no poder estar aquí, afirma que optarán por la “deslocalización”, la búsqueda de lugares donde sí se permita estar junto al mar.





Populares como Luis Aragunde, Javier Tourís, Paz Lago y Diego Gago lanzaron ayer una enérgica protesta contra Sánchez, exigiendo la modificación del articulado. Tourís alerta que, de seguir adelante en su redacción actual, traerá un “cambio brutal” al litoral y al conocido modelo de negocio en Galicia. “Medo” y “preocupación” también sonaron ayer con fuerza durante el acto.