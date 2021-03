En Común rechaza las piscinas de la playa y Podemos urge al PSOE a ampliar Fontecarmoa

El nuevo paso dado por el gobierno local para poner en marcha en A Concha-Compostela unas piscinas ya ha despertado reacciones entre los grupos de la oposición. Críticas, por parte del grupo de Vilagarcía en Común, y suspicaces en el caso de Podemos- Marea da Vila, que denuncia que muchos de los anuncios del gobierno local se quedan en el olvido. Para la formación que lidera Jesús López las piscinas en la playa es una “idea peregrina” y apuestan por una intervención en el arenal que permita reparar las pasarelas de acceso, recuperar la zona verde con la eliminación del cadillo, finalizar la remodelación del Paseo Marítimo y crear el carril bici “por non falar da mellora da area ou da calidade das augas”, señalan.





Estas actuaciones, consideran desde En Común, tendrían un presupuesto “ínfimo” en comparación “co que vai custar a construción e mantemento deste disparate”, en relación a las piscinas. Para En Común “continuar perserverando nesta idea, que será un novo erro histórico, non é máis que a sinrazón de quen aupado na súa maioría absolutista, se cre na posesión da única verdade posible”. Por ello, piden al gobierno que rectifique.





Retraso en la adjudicación

Podemos pone el acento, sin embargo, en las “políticas de espectáculo” del gobierno socialista tras anunciar “cunha retransmisión en directo o resultado do concurso da adxudicación do proxecto das piscinas de auga salgada”. Pero los de María de la O Fernández apuntan que, tras los anuncios, no siempre llegan las obras. Y, en este sentido, urgen a dar explicaciones sobre el estado del proyecto de ampliación de la piscina municipal de Fontecarmoa, “co que o PSOE se presentou baixo o brazo á reelección de 2019”. Recuerdan los morados que, dos meses antes de la cita con las urnas, Vilagarcía invirtió 114.364 euros en comprar los terrenos necesarios y, por entonces, las previsiones de los de Varela apuntaban a un proyecto listo a finales de 2019, para poder licitar en 2020.





Pero, llegamos a día de hoy sin que conste “sequera a adxudicación da redacción”, por lo que “parece que todo se quedou en propaganda electoral”, afirma Fernández González. La edil incide en que los socialistas deben aclara si existe “algún problema” que retrase la adjudicación, “posto que vemos como proxectos que entraron en axenda posteriormente están máis avanzados”.





Podemos considera el caso de la piscina de Fontecarmoa como una “tónica habitual” de los socialistas, a los que acusa de emplear “a comunicación municipal como un vehículo de propaganda”. Recuerdan los morados proyectos “no esquecemento”, como la dinamización de Museo do Ferrocarill, la rehabilitación del Hórreo da Xunqueira o la cubierta de Aralde “ata que protestaron as familias”.





“Despois de gastar 114.364 euros na compra dos terreos, de informar dunha inversión de 1,3 millóns, na súa maior parte de fondos europeos, como é que este tema quedou gardado nun caixón? Por que piscinas na praia si, pero piscina municipal non”, se preguntan desde Podemos- Marea da Vila, que ve al PSOE “más centrado en chamar a atención, na política do postureo”, que “en sacar os proxectos que teñen que ver co día a día da veciñanza”.