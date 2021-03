Ángel Gabilondo rechaza pactar con un Pablo Iglesias "extremista y radical"

El candidato del PSOE a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha afirmado este lunes que le "intranquilizaría" la presencia de Pablo Iglesias (Podemos), "con un planteamiento extremista y radical", en un gobierno socialista en la Comunidad de Madrid.





"Con este Iglesias, no", ha respondido Gabilondo en una entrevista en La Sexta al ser consultado sobre la posibilidad de que el vicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Podemos pudiera formar parte de un gobierno encabezado por el PSOE.





Gabilondo ha reiterado que no desea el "clima de confrontación y extremismo" que hay en la escena política actual y ha manifestado con respecto a Pablo Iglesias que desea que "evolucione en otra dirección".

El candidato socialista ha dicho que dentro de dos años habrá elecciones nuevamente y que ahora lo necesario en la Comunidad de Madrid son "medidas de actuación inminente".





Con respecto a pactos posibles poselectorales, ha afirmado que lo haría con Ciudadanos y con Más Madrid, que fue lo que quiso en 2019, cuando existió la posibilidad de crear "un espacio plural y abierto".





Gabilondo ha insistido en que Ciudadanos "se equivocó seriamente" entonces, optando "por otra cosa", al unirse al PP con el apoyo de Vox, que ha supuesto "dos años de desvarío y pérdida, que han conducido a la ingobernabilidad".





Más Madrid

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, se ha mostrado sorprendida del "veto" que, a su juicio, ha hecho el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, al decir que no querría estar en un gobierno con él si sigue por la línea de la "confrontación política".





Así lo ha indicado Mónica García en una entrevista con 'Telemadrid', recogida por Europa Press, después de que esta mañana Gabilondo dijera que pactaría un gobierno con Ciudadanos y Más Madrid, que es lo que hubiera querido en 2019 porque así se hubiera construido "un espacio plural y abierto", pero no con Unidas Podemos. "Con este Iglesias, no. Yo digo no a Podemos en este clima de confrontación y extremismo", ha lanzado.





García se ha mostrado "sorprendida" de la contundencia de Gabilondo y ha indicado que le han parecido unas declaraciones "desafortunadas". "No estamos para vetos y creo que tenemos muy claro que vamos a vetar a la ultraderecha, la corrupción, el desgobierno y el caos. Pero no vamos a vetar al resto de candidatos", ha lanzado.





Al ser preguntada sobre si pactaría con Gabilondo, la líder de Más Madrid ha insistido en que ellos pactarán con todos aquellos que quieran sacar "los 25 años de corrupción del PP, redes clientelares y la ultraderecha". "Nos vamos a entender con aquellos que quieran ir hacia ese objetivo", ha zanjado.