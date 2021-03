Diego Romero y Manuel Fontán, campeones de España de canoa

Los clubes arousanos firmaron una notable actuación en Sevilla este fin de semana en el Campeonato de España de Invierno, celebrado en las instalaciones del CEAR en la isla de la Cartuja para categorías júnior, sub 23, sénior y paracanoe. Sin público, debido a la restricciones Covid, los palistas gallegos regresaron con un botín de 16 medallas y muchas de ellas llevaron la firma de Arousa. En la clasificación por clubes venció el Piragüismo Aranjuez, el Kayak Tudense fue segundo y el Breogán ocupó el décimo lugar de entre más de 110 clubes. Los grovenses desplazaron once piragüistas al Nacional y regresaron con un oro, tres platas y un bronce.





En la prueba sénior de canoa Diego Romero logró la victoria y se llevó la medalla de oro con catorce segundos de ventaja sobre su compañero del Breogán Noel Domínguez, que fue plata. Por su parte Tono Campos no acudió a la cita al estar en plenos exámenes de promoción en su ocupación laboral de Policía Nacional. El tudense Manuel Garrido logró el bronce. En la categoría sub 23 el vilanovés del Náutico O Muiño de Ribadumia Manuel Fontán se proclamó campeón de España con un tiempo de 23:15.38, mientras que siete segundos más tarde cruzó la meta David Barreiro, del Breogán, para llevarse la plata. La cambadesa de O Muiño María Pérez fue cuarta en la prueba de canoa sub 23 en la que se impuso Antía Otero (Ciudad de Pontevedra).





En categoría juvenil, la grovense Valeria Oliveira, defendiendo los colores del Piragüismo Poio, se proclamó campeona de España en C1, mientras que la catoirense del Piragüismo As Torres Rosalía García se hizo con el bronce. Una medalla que acarició Lúa Cubiella (Náutico O Muiño) en la prueba de kayak juvenil, ya que finalizó cuarta a poco más de un segundo de la representante del Club Banyoles que acabó tercera. En la canoa juvenil masculina el Breogán sumó otra medalla gracias Diego Domínguez, que fue tercero por detrás Raúl Estévez (Rodeira).





Por lo que respecta a las regatas de Paracanoe, Enrique Navas “Tite” del Breogán fue segundo en KL2.