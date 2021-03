Más de 40 vecinos denuncian el bloqueo de sus fincas en Vilariño por la “usurpación” de un camino

Más de 40 vecinos de Vilariño se han unido para reclamar al Concello la recuperación de un camino agrícola público “de toda a vida”. Según denuncian, otro propietario fue usurpándolo y ahora directamente ha colocado una cadena impidiendo el paso, así que sus fincas en Monte do Corgo llevan meses bloqueadas. Para alcanzarlas deben atravesar terrenos privados o dar un rodeo de siete kilómetros yendo por carretera hasta Tremoedo (Vilanova), cuando antes lo hacían en escasos minutos y metros.





Una docena de afectados y el concejal de Pode, José Ramón Abal Varela, se plantó ayer en el lugar para explicar que en 2010 se percataron de que con los años fue “comiendo” el camino hasta hacerlo desaparecer dentro de su propiedad, pero hizo una especie de desvío bordeándola, así que como se iban sirviendo y tampoco querían conflictos, lo dejaron correr: “Decíanos que era bo e que nos deixaba pasar”. Sin embargo, en 2020 tras levantarse el confinamiento por la pandemia se encontraron con la cadena.





Aseguran que han intentado dialogar con él sin éxito, así que han puesto el asunto en manos de un abogado y han presentado alegaciones al inventario de caminos del Concello para que recupere el original y lo reconozca como público.





Además de recordarlo “desde sempre” como un paso de carros que unía A Modia con Tremoedo, como pruebas oficiales se remiten a las Normas Subsidiarias de 1994, el catastro antiguo, fotografías aéreas de 1956 y a las escrituras de 1941 de segregación y venta de terrenos de este monte, que pertenecía al Ayuntamiento.





El propio gobierno local reconoce que hay evidencias y Abal Varela, que en su etapa como concejal de Urbanismo dio continuidad al inventario iniciado ya por el PP, asume que “foi un despiste”. No obstante, también defendió que en aquel momento era provisional y nadie alegó. Los propios afectados asintieron: “Descoñeciamos o problema”.





Pode presenta una moción

Pero no solo es eso, hace poco se le quitó la categoría de público en el catastro y, de hecho, ese propietario al que señalan como culpable pidió en 2018 al Concello que lo certificase. Justamente en su época como edil; algo que el actual responsable de Urbanismo, Xurxo Charlín, no dejó pasar ayer: “E iso que el tiña tempo para ir a velo porque estaba liberado e nós non, pero aínda así traballamos para solucionalo”.





Charlín también explicó que, a pesar de las evidencias, el técnico redactor del inventario ha concluido que no puede incluirse por esa modificación del trazado original. Así que todo indica que será preciso abrir un expediente de reposición de la legalidad urbanística, tal y como ha solicitado directamente Pode con una moción. En este caso, ambas partes deberán presentar sus pruebas, pero Abal urge al gobierno: “Non queremos disputas políticas e os veciños tampouco, só nos facemos eco do seu problema para que se arranxe o antes posible”.





“Temos que ir polo aire”

Los vecinos confían en las suyas: “Que xustifique en que se basea para quitar o camiño e os cambios feitos no catastro”, explicaba Mar Núñez. Con todo, no descartan acudir a la justicia llegado el caso porque les parece insostenible. Hasta ahora se apañan si van a pie porque entre ellos se permiten cruzar sus propiedades y no están valladas, pero “e se alguén quere pechar? Ademais hai veciños que teñen fincas pegadas á del e para chegar a elas terían que ir polo aire”, ironizó la misma afectada. Otro, Francisco Bugallo, añadía: “Se queremos ir cun tractor para limpar temos que ir á carretera comarcal e iso tamén entorpece a circulación”.